La Grèce face au fléau des deepfakes pornographiques

Par Symela Touchtidou

En Grèce, les vidéos deepfakes pornographiques font de plus en plus de victimes. Les personnes concernées sont majoritairement des mineurs.

Une vague de vidéos pornographiques deepfakes est en train d'envahir la Grèce. Les créateurs de ces contenus utilisent des outils d'Intelligence Artificielle gratuits disponibles en ligne pour transformer des photos et des vidéos personnels en fausses vidéos pornographiques. Dans la majorité des cas, les victimes sont des étudiants et écoliers mineurs.

"L'Intelligence Artificielle a facilité la tâche des escrocs. Ils trouvent les outils d'IA très simples à utiliser et n'ont pas besoin de formations sophistiquées. Ils prennent vos photos, ils prennent votre visage et le placent dans une vidéo érotique. Ils perturbent la vidéo sur diverses plateformes. Leur but est de se venger, d'obtenir une rançon ou tout simplement de s'amuser. Nous avons des centaines de cas où des visages d'enfants ont été utilisés dans des vidéos deepfakes et ces vidéos sont diffusées parmi des camarades de classe" explique Manolis Sfakianakis, fondateur du CSI Cybersecurity Institute.

En Grèce, le premier incident liée à des deeps fakes pronographiques créés grâce à l’intelligence artificielle a été enregistré il y a environ trois ans. La victime était un élève mineur et l'agresseur un camarade de classe. Ce qui est ressorti de l’enquête a choqué les autorités.

Kelly Ioannou, PDG de CyberX, affirme : "son camarade de classe a pris des photos sur ses réseaux sociaux et les a utilisées de manière à donner l'impression que la victime participait à une activité sexuelle. Une fois l'enquête terminée, nous avons découvert que la victime était la meilleure élève de la classe et que l'agresseur était le deuxième meilleur élève et il voulait juste la discréditer."

En Grèce, les cas d’atteintes à la vie privée ont triplé au cours de la dernière décennie. Le gouvernement prépare une nouvelle loi pour aider les victimes à désactiver et effacer les vidéos aussi rapidement que possible.