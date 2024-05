L'IA pourrait nous aider à être plus efficaces, mais l'un de ses inconvénients est qu'elle consomme beaucoup d'énergie, a déclaré le célèbre écologiste et explorateur à Euronews Next.

L'intelligence artificielle (IA) peut être une arme à double tranchant lorsqu'il s'agit de sauver la planète, a déclaré l'explorateur et écologiste suisse Bertrand Piccard à Euronews Next.

"L'IA est l'invention la plus fantastique pour avoir un monde plus vert, plus propre, plus efficace, plus rentable. Le problème est que pour utiliser l'IA, il faut beaucoup de ressources naturelles", a déclaré M. Piccard, qui a été le premier à effectuer un vol en ballon sans escale autour du globe avec Brian Jones, lors du salon VivaTech à Paris.

L'IA, y compris l'IA générative, qui englobe les chatbots tels que ChatGPT, nécessite une puissance de calcul et des ressources naturelles considérables. Elle nécessite des centres de données qui consomment beaucoup d'énergie.

Pour certains domaines de l'IA, il y a "un côté pervers parce que vous aurez alors un avantage négatif de l'IA. Le bien que vous ferez sera plus lent que le mal que vous ferez, et cela doit être compris par les gens", a déclaré M. Piccard.

Prenant l'exemple de la conduite autonome, il a expliqué qu'il faut beaucoup de données, ce qui consomme "environ 100 fois" plus d'énergie que l'utilisation d'une voiture non autonome.

Alors que les entreprises technologiques, principalement OpenAI et Google, font la course pour sortir les derniers modèles d'IA, M. Piccard a déclaré que la réglementation était cruciale.

"Dans la nature, il y a la règle du plus fort... et ensuite, pour devenir civilisé, vous commencez à avoir de la sagesse pour certaines personnes. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas assez de gens sages. Il faut donc une réglementation", a-t-il déclaré.

"Il faut des gens qui posent des limites [à l'IA], et aujourd'hui, je ne vois pas qui peut le faire à part les gouvernements", a-t-il ajouté, saluant l'UE pour sa loi sur l'IA.

Mais M. Piccard ne pense pas que la solution réside uniquement dans les régulateurs. La Fondation Solar Impulse, qu'il a lancée en 2003, vise à trouver des solutions écologiques qui peuvent également être rentables pour les entreprises.

En 2020, il s'était fixé pour objectif de trouver 1 000 solutions aux problèmes écologiques de la planète. À ce jour, l'organisation en a trouvé 1 600.

L'une d'entre elles consiste à rendre l'IA plus écologique en utilisant la chaleur dégagée par les centres de données pour chauffer la banlieue, la ville ou l'industrie voisine du centre de données, au lieu de la laisser refroidir.

L'autre mission consiste à utiliser l'IA pour l'écologie, c'est-à-dire à utiliser l'IA pour être plus efficace et plus durable.

L'IA pourrait nous aider à être plus efficaces

Interrogé sur l'utilisation de l'IA qui l'enthousiasme le plus, M. Piccard a répondu qu'il utilisait un smartphone pour la traduction automatique.

"Vous pouvez parler à des personnes avec lesquelles vous n'auriez jamais pu parler auparavant, c'est une chose fantastique. Ce n'est pas [bon] pour l'environnement, mais ça l'est pour la qualité de vie".

Mais ce n'est pas la seule utilisation de l'IA qui l'enthousiasme.

"Ce que j'aime vraiment dans l'IA, ce sont toutes les façons dont elle peut nous aider à être plus efficaces dans la gestion des chaînes d'approvisionnement, de la consommation et de la production, afin d'économiser les ressources au lieu de les gaspiller", a déclaré M. Piccard.

"Car nous vivons aujourd'hui dans un monde de gaspillage. Et c'est bien là le problème. Donc, si je peux nous aider à avoir un monde plus efficace, je le ferais".