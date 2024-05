VivaTech 2024 : les entreprises et les Etats sont-ils prêts pour une révolution de l'IA ?

Des centaines d'intervenants donnent leur avis sur les bouleversements provoqués par l'intelligence artificielle (IA) au salon Viva Technology à Paris. Des experts en technologie ont expliqué à Euronews Next comment les Européens peuvent s'assurer qu'ils ne sont pas laissés pour compte.

Alors que l'intelligence artificielle générative (GenAI) progresse, l'impact de cette technologie est plus tangible que jamais, mais l'un des principaux défis sera de former suffisamment de personnes aux nouvelles compétences requises par la révolution de l'IA, ont déclaré des initiés de la technologie à Euronews Next.

"Nous ne voyons pas l'IA remplacer les humains, mais les humains qui utilisent l'IA pourraient remplacer ceux qui ne le font pas", a déclaré Lisa Heneghan, Global Chief Digital Officer de KPMG.

Mme Heneghan s'est exprimée lors du salon VivaTech à Paris cette semaine, au cours d'une session intitulée "Upskilling/reskilling : Future-proofing your career in the AI age" (Amélioration des compétences/renouvellement des compétences : protéger votre carrière à l'ère de l'IA).

"Une chose est sûre : les organisations doivent commencer dès maintenant. Nous les aidons donc à trouver un cadre", a-t-elle déclaré.

KPMG, l'un des plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde, espère être un chef de file pour aider les entreprises à adopter l'IA.

Le groupe affirme avoir formé plus de 85 000 employés pour qu'ils apprennent et adoptent cette technologie.

"Il y a environ 12 mois, nous avons commencé à faire des investissements très importants, plusieurs milliards de dollars en travaillant spécifiquement avec Microsoft dans un premier temps, et ces investissements étaient tous autour de l'IA", a-t-elle ajouté.

L'Europe est-elle prête pour l'IA ?

À l'instar des entreprises, les pays se préparent également à la révolution de l'IA.

La France a fait une série d'annonces cette semaine, en amont de VivaTech, qui visent à renforcer l'IA française et européenne.

À la veille de VivaTech, le président Emmanuel Macron a accueilli l'élite française de l'IA au palais de l'Élysée et a annoncé un plan visant à faire de Paris une "capitale de l'IA" et à organiser un sommet international en 2025.

Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises technologiques françaises telles que Mistral AI et Scaleway, un fournisseur de cloud français qui ambitionne de devenir un hyper scaler européen capable de rivaliser avec Google ou Tencent.

Pour faire avancer la révolution de l'IA, l'Europe a besoin de beaucoup de matériel et de capacité, a déclaré Jean-Baptiste Kempf, l'informaticien français à l'origine de l'application vidéo VLC qui travaille désormais à la croissance de Scaleway.

"Beaucoup d'entreprises utilisent des nuages américains, ce qui soulève des questions majeures en matière de souveraineté. Il faut être naïf pour penser que les données ne peuvent pas être exfiltrées. Les Européens ont été trop naïfs, à mon avis", déclare M. Kempf.

Jean-Baptiste Kempf Euronews/Cyril Fourneris

Mais il se dit convaincu que "l'Europe a encore une carte à jouer dans cette révolution technologique".

Selon Adrien Chaltiel, cofondateur de la plateforme de financement de l'innovation Eldorado, la France est devenue de plus en plus compétitive dans le domaine de l'IA et les investissements sont revenus à des niveaux élevés.

"Tout le monde a amélioré ses compétences, et il y a des fondateurs qui ont maintenant trouvé des enjeux de très haute technologie", a-t-il déclaré.

"Pour être compétitifs par rapport aux États-Unis, nous avons besoin du même niveau de technologie et de financement. Nous avons réussi à rapatrier certains talents, mais nous avons aussi besoin de plus d'entreprises de pointe pour maintenir les salaires à un niveau élevé. Il y a aussi un aspect géopolitique à cela, et c'est pourquoi Macron s'implique", a ajouté Adrien Chaltiel.

Plusieurs informaticiens français de renommée mondiale se sont installés aux États-Unis pour poursuivre leurs recherches, le plus célèbre d'entre eux étant Yann Le Cun, responsable de la recherche en IA chez Meta. Il est à nouveau présent à VivaTech cette année.

"La force des États-Unis, c'est leur écosystème. A San Francisco, il y a des événements tous les soirs. Chacun présente sa solution en cinq minutes, on mange trois pizzas et on discute", raconte Florian Barbaro, qui a travaillé sur l'IA aux Etats-Unis avant de revenir en France pour créer sa société UncovAI à Nice.

UncovAI propose des solutions innovantes pour détecter les contenus générés par l'IA et lutter contre la désinformation.

"Certains États sont en avance sur l'utilisation des modèles génératifs. En Ukraine, la Russie utilise des vidéos générées par Synthesia et nous ne faisons pas grand-chose pour contrer cela", a déclaré le jeune entrepreneur.

M. Barbaro a expliqué que la détection des données générées par l'IA est également un défi majeur pour l'écosystème de l'IA.

"Demain, si une entreprise veut extraire des données d'Internet pour mettre à jour son modèle, elle risque de le faire sur des données générées, ce qui peut générer des biais et réduire la précision", a déclaré M. Barbaro.