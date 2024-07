Vienne sera (à nouveau) la ville la plus agréable à vivre au monde en 2024

Outre Vienne, trois autres villes européennes se sont classées dans le top 10 au cours d'une année où l'instabilité mondiale et le coût de la vie ont pesé lourd dans la balance.

Il existe de nombreux superlatifs pour décrire Vienne : belle, historique, pittoresque, cultivée. Aujourd'hui, vous pouvez en ajouter un autre à la liste : cohérent.

Pour la troisième année consécutive, la capitale autrichienne a été couronnée ville la plus agréable à vivre au monde sur les 173 répertoriées dans l'indice annuel Global Liveability Index de The Economist.

La mainmise de la ville sur la première place semble inattaquable, 2024 marquant la neuvième fois sur les 11 derniers rapports de l'indice qu'elle occupe la première place.

Avec des scores parfaits dans quatre des cinq catégories cette année, Vienne n'a pas fait table rase du passé, mais au vu de sa domination continue, ses citoyens semblent avoir écrit le livre sur la façon de bien vivre.

Le top 10 de cette année reste en grande partie inchangé par rapport à 2023, exception faite pour une ou deux villes, qui ont soit grimpé dans le classement, soit reculé.

Un changement notable est la domination des villes d'Europe occidentale en particulier, qui occupent les trois premières places et ont quatre places au total en haut du tableau.

Comment les classements sont-ils établis ?

L'habitabilité est un concept subjectif et, bien entendu, l'indice mondial d'habitabilité de The Economist n'est pas infaillible. Cependant, les scores sont déterminés par un ensemble de critères de référence.

Le classement général de chaque ville est déterminé par la moyenne des notes sur 100 dans cinq catégories différentes : stabilité, culture et environnement, éducation, soins de santé et infrastructures.

Les cinq grandes catégories comportent 30 points de données et d'analyse qui permettent d'établir la note dans chaque catégorie.

Par exemple, dans la catégorie "stabilité", la menace terroriste, l'incidence des troubles civils et les niveaux de criminalité sont pris en compte. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, la qualité et la disponibilité des services sont examinées. Pour les infrastructures, les transports publics, les routes, les liaisons de transport, le logement et les services publics sont évalués.

Cette année, la note moyenne est passée à 76,1 sur 100, grâce aux améliorations enregistrées dans des domaines tels que l'éducation et les soins de santé. Cependant, la stabilité est la seule catégorie notable où les résultats ont chuté.

Outre les manifestations en Europe sur l'immigration et l'agriculture, les troubles civils et les guerres dans d'autres parties du monde, la crise du coût de la vie continue de faire des ravages.

L'inflation a été citée comme la principale cause de la crise du logement dans plusieurs villes du classement, notamment en Australie et au Canada, où l'offre de logements locatifs est faible et où le coût d'achat des propriétés explose.

L'Europe de l'Est rattrape l'Occident

À l'image du succès de Vienne, l'Europe occidentale reste également la région la plus agréable à vivre au monde, arrivant en tête dans quatre catégories sur cinq.

Cette année, le classement compte un nombre impressionnant de 30 villes d'Europe occidentale, qui obtiennent une note moyenne totale de 92 sur 100.

Toutefois, la note globale de la région a reculé par rapport à l'année dernière en raison de l'instabilité croissante dans des pays comme l'Allemagne et l'Irlande, qui ont été secoués par des manifestations perturbatrices, selon l'enquête.

La plus grande amélioration de toutes les régions a été constatée en Europe de l'Est, qui occupe la quatrième place, sur la base de notes plus élevées en matière d'éducation et de soins de santé.

Parmi les plus grandes progressions dans le classement, citons Budapest, qui a obtenu un score de 92 et a gagné sept places pour atteindre le 32ᵉ rang.

Belgrade et Bucarest (toutes deux avec un score de 74,5) ont gagné respectivement six et cinq places pour se retrouver à la 94ᵉ position.

En ce qui concerne les villes ayant enregistré les pires baisses, huit villes d'Europe occidentale ont plongé dans le classement. Dublin a connu la plus forte baisse, perdant sept places et se retrouvant à la 39ᵉ position.

Les villes allemandes ont généralement connu les pires baisses, Munich perdant six places pour se retrouver en 27ᵉ position, à égalité avec Hambourg qui perd cinq places.

Stuttgart, Berlin et Düsseldorf ont toutes reculé dans le classement, de même que Bruxelles et Barcelone.

La chute la plus importante a été enregistrée par Tel-Aviv, qui a perdu 20 places, passant de la 92ᵉ à la 112ᵉ place, en raison d'une baisse de la stabilité due à l'impact de la guerre à Gaza, ainsi que d'un recul dans les catégories culture et environnement, et infrastructures.

Alors, qui occupe les 9 premières places ?

9. Auckland, Nouvelle-Zélande

Auckland, New Zealand. Canva

Auckland a enregistré la deuxième meilleure progression en 2023, gagnant 25 places pour atteindre le top 10. Elle est parvenue à conserver sa position en 2024 grâce à des scores constamment élevés dans les cinq catégories et à un score parfait de 100 pour l'éducation.

9. Osaka, Japon

Osaka, Japan. Canva

Osaka est la seule ville japonaise et la seule ville asiatique à figurer dans le top 10. Elle a obtenu le score le plus bas en matière de culture et d'environnement parmi les 10 villes les mieux classées, avec 86,8, mais a obtenu un score parfait de 100 dans les catégories de la stabilité, des soins de santé et de l'éducation.

7. Vancouver, Canada

Vancouver, Canada. Canva

Alors que Toronto a quitté le top 10 cette année, Vancouver a réussi à s'accrocher à une place au sommet cette année, bien qu'elle ait perdu deux places. Comme pour d'autres villes du Canada et de l'Australie, le logement a été un facteur important dans le déclin de cette année.

7. Sydney, Australie

Sydney, Australia Canva

Alors que ses homologues européens du top 10 ont connu une remontée dans le classement en 2024, Sydney, tout comme Melbourne, a perdu 3 places cette année pour atteindre la 7ᵉ position en raison d'une pénurie de logements disponibles.

5. Genève, Suisse

Geneva, Switzerland. Canva

En maintenant ses normes alors que d'autres ont reculé, la ville suisse de Genève s'est bien comportée, passant de la 7ᵉ place à égalité avec Calgary en 2023 à la 5ᵉ place à égalité avec la ville canadienne cette année. À l'instar de la seule autre ville suisse du top 10, Zurich, Genève a subi une légère baisse de son offre culturelle.

5. Calgary, Canada

Calgary, Canada. Canva

À contre-courant des autres villes canadiennes du top 10, Calgary a amélioré son classement en 2024, gagnant deux places pour regagner une partie du terrain qu'elle avait perdu en prenant la troisième place en 2022. Elle est la seule des quatre villes du top 10 à avoir obtenu une note de 100 pour la stabilité.

4. Melbourne, Australie

Melbourne, Australia. Canva

Melbourne a connu un recul moins important que Sydney en 2024, ne perdant qu'une place, mais a néanmoins été touchée par des problèmes similaires concernant le coût et la disponibilité des logements. Les soins de santé et l'éducation sont toutefois très bien notés, avec respectivement 100 points.

3. Zurich, Suisse

Zurich, Switzerland. Canva

La plus grande ville de Suisse est passée de la sixième place en 2023 à la troisième en 2024, grâce à des notes parfaites en matière de soins de santé et d'éducation. Zurich, comme les autres villes du top 3, figure régulièrement dans les indices des meilleurs lieux de travail et de vie, mais elle est aussi l'une des villes les plus chères du monde.

2. Copenhague, Danemark

Copenhagen, Denmark. Canva

Il semble que les Danois soient parfaitement satisfaits de leur deuxième place, qu'ils conservent pour la troisième année consécutive, derrière Vienne. Le Danemark est également régulièrement classé comme le deuxième pays le plus heureux du monde, derrière la Finlande. Il y a donc quelque chose à dire sur le fait de vivre dans la capitale d'un pays qui est si satisfait de son mode de vie. Copenhague conserve des scores parfaits en matière de stabilité, d'éducation et d'infrastructures.

1. Vienne, Autriche

Vienne a été couronnée ville la plus agréable à vivre au monde en 2024. Canva

Cette année, Vienne a obtenu des notes de 100 dans quatre des cinq catégories, mais, comme dans le rapport de l'année dernière, la ville a été pénalisée dans la catégorie culture et environnement, avec une note de 93,5, en raison de l'absence de grands événements sportifs. Néanmoins, les notes complètes obtenues dans la plupart des catégories suffisent à écarter Copenhague de la première place.