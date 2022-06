no comment

Les survivants lancent un appel à l'aide alors que l'agence de presse gouvernementale afghane Bakhtar annonce qu'un puissant tremblement de terre a frappé une région rurale et montagneuse de l'est du pays, tuant 1 000 personnes et en blessant 1 500 autres.

C'est le tremblement de terre plus meurtrier des 20 derniers années en Afghanistan. Et les autorités ont déclaré que le bilan pourrait s'alourdir.

Les informations restent rares sur le séisme de magnitude 6,1 survenu près de la frontière pakistanaise. Mais les premières images des villages nichés dans les montagnes accidentées montrent des habitants en train de fouiller dans les décombres de maisons en pierre et en briques crues qui se sont effondrées.