La Floride compte toujours ses morts et évalue les dégâts, considérables, provoqués par Ian, un ouragan de catégorie 4, considéré comme l'un des plus violents de l'histoire américaine récente.

Le bilan officiel était mercredi de 93 morts - 89 en Floride et 4 en Caroline du Nord - alors que les médias américains dénombrent plus d'une centaine de décès.

"Il s'agit aujourd'hui de l'Amérique qui s'unit" a dit mercredi Joe Biden, en visite en Floride. La Maison Blanche, qui avait décrété l'état d'urgence avant que l'ouragan de frappe, a entre autres promis de financer intégralement pendant deux mois l'enlèvement de débris et les travaux urgents de consolidation.

Des centaines de milliers d'habitants de la Floride étaient toujours privés d'électricité mardi et les autorités ont affirmé qu'il faudrait des mois et 50 milliards de dollars, voire plus, pour reconstruire.

AFP