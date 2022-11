no comment

Les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées lors d'une conférence de presse dans la capitale française.

En rupture avec la norme, Paris a choisi comme mascotte un bonnet phrygien plutôt que le motif animalier habituel.

Le bonnet phrygien était un symbole de la Révolution française à la fin du 18e siècle et est maintenant bien connu dans toute la France comme une représentation de la liberté.

"C'est une mascotte qui incarne l'esprit français. Un idéal qui porte les valeurs de notre pays, une partie de notre histoire et un point de vue singulier sur le monde", explique Julie Matikhine, responsable de la marque Paris 2024.

Symbole d'inclusion, l'une des deux mascottes arbore une lame de course prothétique pour mettre en avant les athlètes paralympiques.

Les hommes et les femmes déguisés en mascottes seront les ambassadeurs de Paris 2024 et devraient parcourir la France pour rencontrer le public, promouvoir les Jeux et encourager les gens à se rapprocher du sport.