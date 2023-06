Les évacuations des zones inondés se poursuivent en Ukraine

Selon les autorités locales, environ 22 000 personnes vivaient dans des zones à risque d'inondation dans les régions contrôlées par la Russie sur la rive orientale du fleuve, tandis que 16 000 personnes vivaient dans la zone la plus critique dans les territoires tenus par l'Ukraine sur la rive occidentale.

Les Nations unies ont déclaré qu'au moins 16 000 personnes avaient déjà perdu leur maison et que des efforts étaient en cours pour fournir de l'eau, de l'aide financière et un soutien juridique et émotionnel aux personnes touchées.