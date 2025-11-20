Vidéo. « Les milliardaires mangent d’abord » : des pancartes à Thanksgiving dénoncent les retards du SNAP

Les prestations du SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) sont de nouveau versées après la fermeture du gouvernement fédéral américain, apportant un soulagement aux ménages à faible revenu privés de paiements début novembre.
Les États se sont empressés de créditer les allocations de novembre dès la réouverture du gouvernement le 12 novembre, et les aides de décembre devraient suivre le calendrier habituel.
Une nouvelle inquiétude se profile. À partir du mois prochain, de nombreux adultes seront soumis à des obligations de travail renforcées. Ces règles s’appliqueront aux 55-64 ans et aux parents sans jeunes enfants, et elles reviennent sur des exemptions accordées jusqu’ici aux anciens combattants, aux personnes sans abri et à celles qui sortent d’un placement en foyer ou en famille d’accueil.
Cette réforme devrait réduire le nombre moyen de bénéficiaires chaque mois de plus de deux millions au cours des dix prochaines années.