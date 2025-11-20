Newsletter Newsletters Events Évènements Podcasts Vidéos Africanews
Salzmann vole le long de la crête en vue subjective depuis son casque
No Comment

Vidéo. Vol en wingsuit historique de Peter Salzmann au-dessus des Canaries

Mis à jour:

Le pilote autrichien de wingsuit Peter Salzmann a repoussé les limites du vol humain avec une rare prise d’altitude au-dessus d’El Hierro, dans les îles Canaries espagnoles.

Lors d’un vol marquant au-dessus d’El Hierro, dans les îles Canaries, Peter Salzmann a réussi quelque chose que l’on considérait depuis longtemps hors de portée pour une wingsuit non motorisée : il a pris de l’altitude au lieu de descendre. Grâce à un foil conçu en collaboration avec l’équipe Advanced Technologies de Red Bull, il a exploité une faible ascendance de pente pour gagner de la hauteur dans des vents qui seraient normalement trop faibles pour une telle manœuvre.

Le foil fonctionne d’une manière similaire à un hydrofoil, lui permettant de voler près de la vitesse de décrochage tout en générant de la portance.

Un premier essai depuis la Jungfrau, en 2024, avait laissé entrevoir ce que le système pouvait accomplir. Le saut d’El Hierro l’a confirmé, montrant qu’il pouvait monter, tourner et se maintenir en l’air, d’une manière qui rapproche le vol en wingsuit du véritable vol plané des oiseaux.

À la une

