Sept villes fantastiques à découvrir en Europe sans prendre l'avion

Vous vous demandez comment prévoir des vacances sans prendre l’avion ? Que ce soit pour des raisons environnementales ou financières, la réponse est simple : voyagez en train !

Face à une prise de conscience généralisée de l’empreinte carbone laissée par le tourisme mondiale, les vacances en train en Europe sont de plus en plus populaires. L’extension du réseau ferroviaire prouve que le continent est facilement accessible en train et la beauté des paysages rend souvent ces voyages mémorables. Des villes culturelles du Nord aux destinations ensoleillées du Sud, nous avons sélectionnés pour vous sept destinations fantastiques en Europe vers lesquelles vous n’aurez pas à prendre l’avion.

Pour un paysage de montagne : Bern

La capitale suisse est un véritable paysage de carte postale, sur les rives de la rivière Aare et entourée par les Alpes enneigées. Elle abrite également 6 km de galeries marchandes au nombreux bars, caves, café et boutiques d’artisanat. Pour une vue somptueuse de la vieille ville, grimpez les 344 marches jusqu’au sommet de la cathédrale de Bern, la plus haute tour du pays à 101 mètres.

Des trains directs relient Bern depuis Paris et Francfort en 4 heures et demi. Depuis Bruxelles et Londres, le voyage prend 7 heures et demis avec un changement.

Pour organiser votre voyage : www.myswitzerland.com

Pour des plaisirs gourmands : Florence

Il est impossible de sélectionner un seul lieu pour les gourmands en Europe mais Florence est un choix particulièrement appétissant. En mettant l’accent sur des aliments locaux, durables et de saison, on peut par exemple déguster le pain schiacciata à chaque repas, de délicieuses tagliatelles aux truffes ou aux cèpes de la région ou encore des papardelle au sanglier et pour terminer les meilleures glaces de tout le pays.

Des trains de nuit vous emmèneront à Florence en 10 heures depuis Munich, faisant de la ville la destination idéale pour des vacances en train de nuit. Depuis Genève le voyage dure environ six heures et demies.

Trouver votre inspiration sur visitflorence.com

Pour la culture : Amsterdam

Grâce à ses célèbres peintres comme Van Gogh et Rembrandt, Amsterdam est la ville de l’art. Abritant les œuvres des maîtres dans le Rijksmuseum et des pièces modernes au Stedelijk, il est facile de comprendre pourquoi la capitale néerlandaise est considérée comme l’un des centres culturels d’Europe. En vous promenant vous découvrirez une quantité de choses passionnantes autour de l’art à Amsterdam. De petites galeries indépendantes, des sculptures dans la ville…

Trains directs depuis Francfort toutes les quatre heures, depuis Londres en trois heures et demi et depuis Paris en trois heures.

Tout prévoir pour votre séjour sur iamsterdam.com.

Pour une visite guidée au soleil : Séville

La ville du sud de l’Espagne est une destination dynamique qui récompense les voyageurs prêts à faire quelques kilomètres supplémentaires. C’est une ville chargée d’histoire avec des points forts architecturaux comme la plus grande cathédrale gothique du monde ou le magnifique palais royal Alcazar. Un cadre magnifique, des ruelles sinueuses baignées de soleil, des tapas délicieuses et une bonne dose de flamenco ne vous laisseront pas indifférents.

Organisez votre voyage sans avion sur spain.info.

Pour une architecture fascinante : Cologne

Cologne est un mélange fascinant d’anciens murs romains et d’églises médiévales. Les flèches jumelles de sa cathédrale kölner Dom sont emblématiques et la vue magnifique de la Tour Sud vaut bien l’ascension de 533 marches. Cette structure abrite également la plus grande cloche du monde à lancer en lancer franc et qui pèse 24 tonnes.

Vous pouvez arriver à Cologne depuis Londres en quatre heures et demi avec un changement à Bruxelles. Trajet direct depuis Paris en trois heures.

Pour en savoir plus : cologne-tourism.com

Pour des vignobles luxuriants : Bordeaux

Bordeaux est indiscutablement la capitale du vin en France. Elle enchante les visiteurs avec ses jolis vignobles, ses vins de caractère et ses châteaux. Dans la ville elle-même, l’ultra-moderne Cité du vin est un lieu impressionnant qui vise à faire connaître le vin et son patrimoine à la jeune génération.

Bordeaux est à deux heures de TGV de Paris. Vous pouvez vous y rendre depuis Londres ou Amsterdam en 5 heures et demi avec un changement à Bruxelles.

Pour organiser votre voyage : bordeaux-tourisme

Pour la grandeur impériale : Vienne en Autriche

La capitale autrichienne est réputée comme la ville de la musique grâce à son prestigieux héritage : Mozart, Beethoven, Brahms et Strauss. Vous pourrez visiter le Musikverein où joue l’Orchestre Philarmonique de Vienne ou participer à une expérience intéractive au Haus der Musik museum. Vous découvrirez aussi l’héritage impérial laissé par les Habsbourg au Palais du Hofburg qui date du XIIIè siècle.

Vous pouvez vous rendre à Vienne depuis Paris en dix heures de train avec un changement ou depuis Bruxelles en 11 heures. Un voyage direct depuis Francfort est possible en 6 heures et demi.

Plus d’infos pour votre voyage sur : wien.info