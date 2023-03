35 000 pass ferroviaires gratuits pour découvrir l'Europe !

Vous avez 18 ans et vous avez envie de partir à la découverte de l'Europe ? Profitez de l'occasion : l'Union européenne offre 35 000 billets de train gratuits aux jeunes majeurs !

Baptisée "DiscoverEU", cette action s'inscrit dans le cadre du programme Erasmus et vise à favoriser les liens culturels au sein de l'Union européenne. Elle offrira aux jeunes de 18 ans la possibilité d'explorer le patrimoine et l'histoire de l'Europe, tout en faisant des rencontres tout le continent.

Comment demander votre pass ferroviaire européen gratuit ?

Vous devez déposer votre candidature en ligne pour avoir une chance de gagner vos billets de train gratuit.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au 1er juillet 2023 pour être éligibles, ce qui signifie que leur date de naissance doit se situer entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. Une pièce d'identité est exigée au moment de la candidature.

Le programme est ouvert aux résidents légaux des 27 États membres de l'UE, territoires d'outre-mer compris. Les résidents des pays tiers associés à Erasmus peuvent également poser leur candidature : il s'agit de l'Islande, du Liechtenstein, de la Macédoine du Nord, de la Norvège, de la Serbie et de la Turquie.

Les candidatures pour les cartes ferroviaires gratuites sont ouvertes à partir du 15 mars 2023 sur le portail européen de la jeunesse et se termineront le 29 mars à midi.

Une fois passé le contrôle d'éligibilité (âge, nationalité), vous devez répondre à un quiz composé de cinq questions à choix multiples. Ces questions portent sur des connaissances générales concernant l'Union européenne et d'autres initiatives de l'UE destinées aux jeunes.

Il vous sera également demandé de fournir de plus amples informations sur vos projets de voyage. Il s'agit de savoir quand vous prévoyez de voyager, si c'est la première fois que vous voyagez seul sans vos parents, ce que vous aimeriez apprendre de cette expérience et comment vous financerez votre voyage. Ces informations n'auront aucune incidence sur le processus de sélection.

Vous ne pouvez pas vous inscrire si vous avez déjà reçu un pass DiscoverEU.

Comment fonctionne le programme de gratuité des billets de train ?

Des abonnements ferroviaires d'une durée maximale d'un mois seront accordés pour les voyages effectués entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024.

Lors de la phase de candidature, vous pouvez choisir de voyager seul ou avec un groupe de cinq amis maximum. Si vous choisissez de voyager en groupe, vous pouvez partager votre code de candidature avec vos amis pour leur permettre de s'inscrire.

La carte de transport ne peut être utilisée dans votre pays de résidence que pour un voyage aller et un voyage retour. Le voyage doit inclure un déplacement dans au moins un autre pays éligible au programme. La durée totale du voyage peut aller d'un jour à un mois maximum, incluant jusqu'à sept jours de voyage.

Les participants pourront bénéficier d'un laissez-passer d'une valeur maximale de 251 euros en seconde classe ou en classe économique. Ce montant peut être majoré pour les candidats venant de régions éloignées ou d'outre-mer.

Dans certains cas, des billets d'autocar et de ferry seront également inclus. Afin de ne pas exclure les jeunes vivant dans des régions éloignées ou sur des îles, des vols peuvent également être accordés dans des cas exceptionnels mais l'option la plus durable sera toujours privilégiée.

Si vous êtes l'un des heureux lauréats, vous recevrez également une carte européenne de la jeunesse (CEJ) valable un an. Cette carte offre des réductions pour des visites et des activités culturelles, des découvertes de la nature, du sport, l'usage de transports locaux, l'hébergement, la nourriture... et bien d'autres choses encore, dans toute l'Union européenne !

Comment les candidats seront-ils sélectionnés ?

Les candidats seront sélectionnés dans la limite des places disponibles et classés en fonction de l'exactitude de leurs réponses.

Un quota de pass est fixé pour chaque pays. Si un pays a moins de demandes que le quota, les pass restants seront distribués aux pays ayant un plus grand nombre de demandes.

S'il y a trop de candidats éligibles, les demandes les plus anciennes seront favorisées.

Les candidats retenus seront informés par courrier électronique à l'issue de la période de sélection, en mai.

Ils seront alors mis en relation avec un représentant de l'UE qui s'occupera des réservations et des paiements. Les pass achetés directement par les candidats sélectionnés ne seront pas remboursés.

Que doit-on faire en échange des abonnements ferroviaires gratuits ?

Lorsque vous demandez un pass gratuit, vous acceptez de devenir un "ambassadeur DiscoverEU". Cela signifie que vous êtes encouragé à raconter vos expériences de voyage sur les médias sociaux, dans les écoles ou dans d'autres collectivités.

L'application du programme vous permettra de créer une carte personnalisée de votre itinéraire avec des statistiques sur le nombre de trains pris, le nombre de pays visités et les économies de CO2 réalisées, qui pourront être partagées sur les médias sociaux.

Les jeunes voyageurs devront également répondre à une enquête en ligne après avoir participé au programme.

Existe-t-il d'autres programmes de billets de train gratuits en Europe ?

Les citoyens français et allemands âgés de moins de 27 ans pourront bientôt demander des billets de train gratuits entre les deux pays. Lors de la célébration des 60 ans du traité de l'Élysée, Paris et Berlin ont annoncé que 60 000 billets de train seraient mis à disposition des jeunes.

Les citoyens espagnols et les touristes voyageant en Espagne, de tous âges, peuvent également profiter d'un programme de voyage en train gratuit jusqu'en décembre 2023.