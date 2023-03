Où se trouve l'attraction touristique la mieux notée au monde, et combien coûte l'entrée ?

Il n'y a rien de pire que de voyager pour voir une attraction touristique et de se dire : _"c'est tout ?"._Mais ce n'est pas parce que quelque chose est célèbre que c'est forcément impressionnant.

Pour vous aider à déchiffrer les sites qui valent le détour et ceux que vous devriez éviter, le spécialiste de la consigne à bagages Stasher a classé 99 des meilleures attractions touristiques au monde.

En tenant compte des avis Google, de la qualité de l'hébergement local, de la distance par rapport à l'aéroport le plus proche, de la sécurité des touristes et de la popularité de TikTok, chaque attraction a été notée sur 10. Si les données n'ont pas pu être trouvées pour certains points, les attractions ont été filtrées.

Quatre des cinq sites touristiques les plus impressionnants au monde se trouvent en Europe. Voici les meilleures - et les pires - attractions touristiques selon les données.

Quelles sont les meilleures attractions touristiques d'Europe ?

4. Plaza de España à Séville, Espagne

Un demi-cercle d'édifices gouvernementaux impressionnants flanqués de hautes tours épouse une grande fontaine sur la vaste Plaza de España de Séville .

La place a été construite à l'origine pour l'exposition universelle ibéro-américaine de 1929. 52 alcôves carrelées bordent la base de ses bâtiments, représentant chacune des provinces espagnoles . Quatre ponts en mosaïque - représentant les quatre anciennes régions du pays - coupent des chemins pittoresques au-dessus de l'eau, où des chaloupes flottent autour du canal circulaire.

Alors que le site touristique populaire a perdu sa première place dans les classements précédents de Stasher, il figure toujours fièrement dans le top cinq. La Plaza de España est un espace public, ce qui signifie que l'entrée est libre.

Les visiteurs affluent vers le Lagon bleu d'Islande pour ses propriétés curatives. Canva

3. Le Lagon bleu, Islande

Avec de la vapeur s'élevant de ses eaux turquoises laiteuses, entourées de volcans impressionnants, le Lagon bleu d'Islande est une véritable image de carte postale.

Malgré le paysage éthéré, la piscine n'est pas un phénomène naturel. Le spa est rempli d'un produit de la centrale géothermique voisine. Néanmoins, son eau riche en minéraux et sa douce boue de silice blanche ont des propriétés cicatrisantes pour la peau.

Il accueille environ un million de visiteurs par an - plus du double de la population de l'Islande - et est l'un des favoris de TikTok. Les prix des billets pour le Lagon bleu varient selon le jour, l'heure et la saison, à partir d'environ 60 €.

Les visiteurs affluent vers le Lagon bleu d'Islande pour ses propriétés curatives. Canva

2. Disneyland Paris, France

Le "Happiest Place on Earth" est à la hauteur de son slogan - du moins selon les utilisateurs de TikTok.

Disneyland Paris est l'attraction la plus populaire des réseaux sociaux. Les publications taguées ont été vues près de huit milliards de fois. Il a également une note très respectable de Google: 4,5 étoiles.

Il est également facile de s'y rendre grâce à l'Eurostar qui propose des trains directs de Londres au parc à thème en moins de trois heures. Bien que ce service se termine le 5 juin 2023, vous pouvez toujours accéder au parc avec un simple changement à la Gare Lille-Europe.

Depuis Bruxelles, TGV et Thalys proposent un train direct à grande vitesse qui ne met que 1h30. Les billets journée pour Disneyland Paris sont à partir de 63 €.

Le bâtiment du Parlement hongrois est un monument impressionnant. Canva

1. Bâtiment du Parlement hongrois, Budapest, Hongrie

Avec son architecture de conte de fées et ses bars branchés, la capitale hongroise éblouit les visiteurs à chaque tournant.

Une excursion en bateau sur le Danube fera certainement partie de votre itinéraire, vous donnant la chance de repérer depuis l'eau le monument le plus impressionnant d'Europe, le Parlement de Budapest.

Dévoilée en 1902, cette bâtisse néo-gothique reste le plus grand bâtiment du pays. Sa façade symétrique et son dôme central découpent une silhouette saisissante sur le côté Pest de la rivière. Sortez la nuit pour le voir illuminé dans toute sa splendeur.

Le bâtiment du Parlement hongrois a obtenu un impressionnant 7,3 sur 10 dans l'analyse de Stasher, ce qui en fait non seulement la première attraction touristique d'Europe mais aussi du monde.

Pour entrer dans le bâtiment, vous devrez payer 13 € si vous êtes citoyen de l'EEE ou 26 € si vous venez de l'extérieur de l'EEE.

Quelles sont les pires attractions touristiques d'Europe ?

Cette attractions touristiques européennes figurent aussi dans le bas de ce classement. Le Grand Bazar d'Istanbul, en Turquie, arrive en deuxième position des pires attractions en raison de problèmes de sécurité et d'accessibilité. Cela dit, il garde toujours une moyenne de 4,4 étoiles dans les avis Google.

Les États-Unis et l'Asie comptent bon nombre des autres "pires attractions" de la liste. Les touristes ont qualifié le Hollywood Walk of Fame à Los Angeles de "sale" et de "dangereux" dans les critiques, ce qui lui a valu la place la plus basse. Busch Gardens à Tampa Bay, en Floride, figure également dans les 10 derniers.

Situé à 219 km d'un aéroport, le Taj Mahal en Inde se classe comme troisième pire attraction touristique du monde. Victoria Harbour et Ocean Park de Hong Kong se classent sixième et septième.

Retrouvez le reste du classement juste ici.