Wonka, Indiana Jones : les lieux de tournages de ces films vont devenir vos destinations de vacances

Par Aoife Donnellan

Ces films sortis en 2023 ont été tournés dans le monde entier, et les lieux de tournage vont devenir les top destinations de voyage.

Voyager à travers le monde depuis la sécurité du cinéma a ses avantages. Mais visiter les lieux magnifiques et enchanteurs présentés dans les films incontournables de cette année promet un été plein d'émotions.

Des adaptations de livres aux superproductions, voici les cinq nouveaux films les plus excitants de 2023 qui vous emmèneront partout dans le monde.

5. "Indiana Jones et le cadran du destin" en Écosse

Les vastes et magnifiques paysages de l'Écosse figurent dans le dernier volet de la franchise Indiana Jones. L'archéologue débonnaire revient pour la cinquième et dernière fois, dans ce qui a été surnommé l'un des films les plus chers jamais réalisés.

Sorti fin juin 2023, le film présente un certain nombre de lieux du monde entier, mais plus particulièrement le nord de l'Angleterre et l'Écosse. Une randonnée de huit jours le long du West Highland Way est un excellent moyen d'explorer les paysages sauvages de l'Écosse.

4. 'Mission: Impossible - Dead Reckoning 1 en Norvège

Sorti à la mi-juillet, le septième épisode de la série de films emblématiques suit le protagoniste fougueux, Ethan Hunt, et son équipe alors qu'ils traquent les allées et venues d'une arme dangereuse.

Partiellement filmée en Norvège, cette mission, si vous l'acceptez, se vante de fjords spectaculaires, de montagnes, de cascades et d'un littoral accidenté. En 2018, la Norvège a également été le théâtre d'une scène mémorable dans Mission : Impossible - Fallout dans laquelle Tom Cruise escalade une falaise.

Selon le type de voyageur que vous êtes, les fjords peuvent être parcourus à pied, en bateau ou en train.

Fjord de Geiranger, Norvège Canva

3. "My Big Fat Greek Wedding 3" dans les îles grecques

Plus de 20 ans après l'original, Nia Vardalos et John Corbett se réunissent pour le troisième volet de My Big Fat Greek Wedding. Le film a été tourné sur place à Athènes et sur l'île de Corfou.

Sorti début septembre, le film suit la famille Portokalos alors qu'ils se rendent à une réunion de famille en Grèce .

Pourquoi ne pas faire du vélo dans les îles ioniennes les moins visitées pour goûter à la magie des îles grecques, à la nature et aux excellents fruits de mer.

Village de Frikes sur Ithaque, Grèce Canva

2. "Mystère à Venise" en Italie

Arrivé dans les cinémas à la mi-septembre, ce film est parfait pour vous encourager à explorer les mystères que Venise recèle.

"Mystère à Venise" suit le détective aujourd'hui à la retraite, Hercule Poirot, alors qu'il tente de résoudre le meurtre d'un invité lors d'une séance.

Tourné intensivement dans la ville de Venise, ce film a été inspiré par le roman d'Agatha Christie de 1969 "la Fête du Potiron", qui n'a jamais été adapté en long métrage.

La meilleure période de l'année pour visiter Venise est l'automne et l'hiver. De cette façon, vous éviterez la chaleur intense et les foules animées de l'été.

1. 'Wonka' dans le sud de l'Angleterre

"Wonka" sert de préquelle au roman de 1964 de Roald Dahl"Charlie et la chocolaterie". Le film a été tourné dans divers endroits du Royaume-Uni, notamment à Bath, à Oxford et sur la côte du Dorset.

Disponible au cinéma à partir de décembre 2023, ce film fantastique musical se concentre sur un jeune Willy Wonka, interprété par Timothée Chalamet, sur ses débuts de chocolatier excentrique ainsi que sur sa rencontre avec les Oompa-Loompas.

Si vous ne savez pas quel endroit choisir, les fans de Bridgerton adoreront également Bath et sa fantastique architecture géorgienne.

Ou, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus en plein air, pourquoi ne pas parcourir la côte jurassique de 152 km entre Old Harry Rocks et Exmouth dans le Dorset. Et n'oubliez pas de chercher des fossiles sur le chemin.