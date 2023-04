Grèves en Europe pendant les vacances de Pâques : quel impact pour les voyageurs ?

Par Euronews

L'Europe est actuellement en proie à des mouvements de grève, de nombreux employés étant mécontents que l'inflation vertigineuse n'ait pas été compensée par une augmentation des salaires.

Des grèves sont prévues dans toute l'Europe et pourraient perturber les transports pendant les vacances de Pâques.

En cas d'annulation ou de retard, il sera possible d'obtenir un nouveau billet ou une indemnisation. Voici la liste des pays concernées.

Espagne : grèves dans 17 aéroports

Certains des aéroports les plus fréquentés d'Espagne sont confrontés à des grèves des travailleurs syndiqués de Swissport, fournisseur de services pour les compagnies aériennes et les aéroports, jusqu'à Pâques.

Du 27 février au 13 avril, ils ont appelé à une série d'interruptions du travail pendant 24 heures, tous les lundis, mardis et jeudis.

Swissport fournit des services dans les aéroports de Madrid-Barajas, Barcelone-El Prat, Reus, Alicante, Valence, Murcie, Malaga, Almería, Salamanque, Valladolid, Burgos, Logroño, Saragosse, Huesca, Lanzarote, Gran Canaria et Ténérife Sud.

Les syndicats devront assurer des services minimums, comme l'exige la loi espagnole. L'impact des grèves sur les passagers n'est donc pas encore clair.

Portugal : avertissement concernant les perturbations aux frontières à Pâques

Les fonctionnaires portugais de l'immigration cessent de travailler pendant six jours à compter du 6 avril. La grève a été programmée pour coïncider avec le week-end de Pâques, très chargé, et pourrait provoquer "d'importantes perturbations dans les aéroports", selon l'agence de presse LUSA.

Les syndicats font grève pour protester contre la restructuration du Service portugais de l'immigration et des frontières (SEF). Environ 900 inspecteurs et 700 autres personnes travaillent au SEF.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a conseillé aux passagers de prévoir plus de temps pour passer les contrôles aux frontières lorsqu'ils entrent et sortent du pays pendant cette période.

"Vérifiez les annonces et suivez les conseils de votre compagnie aérienne ou de votre agence de voyages", a-t-il prévenu.

Allemagne : le secteur public suspend les grèves

Le secteur public allemand est entré dans une période d'arbitrage après des négociations non concluantes sur les salaires. Cela signifie que les grèves qui ont touché le secteur des transports ces dernières semaines sont suspendues jusqu'à la fin des vacances de Pâques.

Ces derniers jours, une "méga-grève" a provoqué un chaos généralisé dans les transports. Deux des plus grands syndicats de transport du pays, représentant la majorité des travailleurs du secteur, ont appelé à une action industrielle. Cette grève, qui a paralysé les chemins de fer et les aéroports, est la plus grande interruption du travail qu'ait connu l'Allemagne depuis plus de trente ans.

France : grèves et manifestations contre la réforme des retraites

Les syndicats français se battent contre le passage de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans.

Des manifestations ont éclaté dans tout le pays après le passage en force du texte, à l'aide de l'article 49.3. Des déchets se sont accumulés à Paris et ont été incendiés. Des manifestants ont également affronté la police dans la capitale française.

Les contrôleurs aériens s'étant joints aux grèves, Ryanair a prévenu les passagers qu'ils devaient s'attendre à des retards et à des annulations sur les vols à destination, en provenance ou au-dessus de la France jusqu'au 8 avril. Cela pourrait inclure des vols vers d'autres destinations de vacances populaires comme l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord.

La compagnie low cost ajoute qu'il y a eu 30 jours d'action de la part du personnel de contrôle de la circulation aérienne français en 2023, ce qui l'a obligée à annuler 3 080 vols. Ryanair affirme que les passagers concernés seront informés dès que possible et demande aux voyageurs de consulter l'application de la compagnie pour obtenir les dernières mises à jour.

De manière générale, il est conseillé aux voyageurs de vérifier auprès des compagnies aériennes si leur vol est toujours programmé avant de se rendre à l'aéroport.

Opération de ralentissement de la CGT contre la réforme des retraites, près de l'aéroport de Nantes à Bouguenais, dans l'ouest de la France. SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP or licensors

Les syndicats ont également appelé à une 11e journée d'action de protestation dans plusieurs secteurs, dont les transports, le jeudi 6 avril.

Il est notamment conseillé aux touristes d'éviter la place de la Concorde, située entre les Champs-Élysées et le Jardin des Tuileries, l'Assemblée nationale et le huitième arrondissement, car il s'agit de points de rassemblement pour les manifestations.

Royaume-Uni : perturbations probables pendant les vacances de Pâques

1 400 agents de sécurité de l'aéroport londonien d'Heathrow seront en grève pendant les vacances de Pâques.

Ceux qui travaillent au Terminal 5, là où partent et arrivent de nombreux vols internationaux, cessent de travailler pendant 10 jours, du 31 mars au 9 avril.

Les responsables de l'aéroport ont déclaré qu'Heathrow fonctionnait normalement. Il est conseillé aux passagers partant du Terminal 5 de se présenter au plus tôt deux heures avant le départ des vols européens et trois heures avant le départ des vols intercontinentaux. Les autres terminaux d'Heathrow ne devraient pas être affectés par cette grève.

Le personnel de sécurité est en grève pour cause de bas salaires, après avoir rejeté l'offre d'augmentation de 10 % faite par l'aéroport.

Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite, estime que les travailleurs d'Heathrow touchent "des salaires de misère alors que le directeur général et les cadres supérieurs bénéficient d'énormes rémunérations". Selon le syndicat, un agent de sécurité à Heathrow est payé à peine 24 000 livres sterling (27 400 euros) par an.

Le syndicat affirme que "l'action de grève entraînera d'énormes perturbations et retards à Heathrow tout au long de la période de Pâques".

Mais l'aéroport affirme que des plans d'urgence seront mis en place pour qu'il soit "ouvert et opérationnel malgré les menaces inutiles d'action de grève de Unite".

British Airways a annoncé l'annulation de 32 vols par jour pendant les perturbations, soit plus de 300 vols au total.

"Nous avons présenté nos excuses aux clients dont les projets de voyage ont été affectés et nous leur avons proposé différentes options, dont une réservation sur un nouveau vol avec nous ou une autre compagnie aérienne, ou un remboursement complet", a déclaré un porte-parole de la compagnie.

Royaume-Uni : grève des employés des services de passeports britanniques

Bien que cette grève n'affecte aucun service de transport, elle pourrait impacter les voyageurs.

Plus de 1 000 membres du syndicat Public and Commercial Services (PCS), dont ceux travaillant en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, font grève du 3 avril au 5 mai.

Cette grève concerne plus précisément le personnel de Durham, Glasgow, Liverpool, Londres, Newport, Peterborough et Southport.

La Business Travel Association estime que plus d'un million de demandes de passeport doivent être traitées pendant la période de grève. Il n'est pas prévu pour l'instant de modifier les directives officielles indiquant qu'il faut compter jusqu'à dix semaines pour obtenir un passeport.