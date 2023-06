Du vitrail aux scouts : un mini-guide des meilleurs musées insolites d'Europe

Champs de foire, calèches ou magie: voici les musées insolites les plus populaires d'Europe, et ceux qui valent la visite.

Il n'y a rien de plus joyeux dans la vie qu'un enthousiasme de niche. Qu'il s'agisse de golf fou, des lunes de Jupiter ou de fabrication de maisons miniatures, en apprendre beaucoup sur un peu nous rappelle à quel point le monde est vaste.

Il est donc logique que nous ayons envie de chercher des musées alternatifs pendant les vacances - un moment dédié à la joie et à l'élargissement de nos horizons.

Les enthousiasmes de niche sont contagieux et parfois très drôles - comme l'ont constaté les visiteurs du musée Froggyland en Croatie. Et ces spots spécialisés peuvent être la partie la plus mémorable d'un voyage. Je sais que mon souvenir du Mouse Mansion à Amsterdam ne s'estompera pas rapidement.

Bien que les villes européennes soient riches en belles galeries et musées nationaux, elles ont aussi un sous-sol d'excentricité à explorer. Mais tous les musées bizarres ne valent pas votre argent de vacances durement gagné.

Pour aider à séparer l'excentrique dans le bon sens, la société de stockage de bagages Stasher s'est enracinée dans les critiques passées de Google pour produire ce top cinq guide.

5. Vienne : le musée des calèches impériales est l'un des favoris des visiteurs autrichiens

Le Kaiserliche Wagenburg Wien, en Autriche, célèbre le transport d'une époque révolue et a une note touristique moyenne élevée de 4,7 sur 5.

Les visiteurs du musée peuvent s'attendre à une impression spectaculaire et vivante de la vie à la cour, avec de nombreuses voitures historiques originales de l'époque de l'impératrice Sissi aux années 1900.

Le musée a un droit d'entrée de 12 € mais offre généreusement l'entrée gratuite à toute personne de moins de 19 ans.

4. Paris : Le Musée des Arts Forains est apprécié des esprits ludiques

Paris est une ville qui incite les voyageurs à revenir, à moins que vous ne succombiez au syndrome de Paris bien sûr.

Si vous avez déjà coché les grands sites - ou si vous voulez éviter certains sites surestimés - alors le fantaisiste Musée des Arts Forains pourrait être fait pour vous. Avec un avis Google de 4,7 sur 5, les visiteurs précédents ont certainement trouvé que c'était pour eux.

Décrit comme "un monde de rêves", le musée regorge de cabinets de curiosités, de carnavals, de jardins incroyables et de fêtes foraines Belle Epoque. Son format interactif libère les visiteurs des vitrines et des étiquettes traditionnelles des musées, note Stasher.

Les visites guidées peuvent être réservées en ligne sur le site et durent 1,5 heure. Ils coûtent 18,80 € pour un adulte ou 12,80 € pour les enfants de 4 à 11 ans. Pour éviter toute déception, notez que le musée n'est ouvert que les mercredis, week-ends et vacances scolaires.

3. Londres : découvrez les coulisses du Magic Circle Museum

Le Magic Circle - la société de magie autoproclamée la plus célèbre au monde - a son siège à Londres. Il compte même le roi Charles III nouvellement couronné comme membre honoraire.

Le lieu enchanteur est très convoité, avec une note moyenne de 4,8 sur 5.

Il abrite un trésor d'objets racontant l'histoire de la magie, y compris les chaussures que Dynamo portait lorsqu'il a traversé la Tamise et le premier livre écrit en anglais sur la magie il y a plus de 400 ans.

Le Magic Circle Museum n'accueille les visiteurs que dans le cadre de son programme d'événements publics et n'accepte pas les visites sans rendez-vous - alors réservez avant de voyager, conseille Stasher.

2. Cracovie : le musée du vitrail ravit les touristes en Pologne

La Pologne abrite le deuxième musée bizarre le mieux noté d'Europe, selon les calculs de la compagnie de bagages.

Le musée du vitrail de Cracovie a obtenu une note moyenne de 4,8 sur 5.

Le musée a une histoire riche, fonctionnant comme un atelier de vitraux fonctionnel depuis 1902 et il a même continué à fonctionner pendant la Seconde Guerre mondiale.

Des visites guidées du musée sont proposées pour 42 PLN (environ 9 €), du mardi au samedi. Des ateliers d'experts vous permettent également de créer vos propres vitraux souvenirs.

1. Vienne : Le Musée du Scoutisme est le musée bizarre le plus populaire d'Europe

Non contente d'avoir des calèches fabuleuses, Vienne possède également le musée bizarre le mieux noté d'Europe avec son hommage aux scouts.

Le Scout Museum (ou "Pfadfindermuseum") affiche un impressionnant 4,9 étoiles sur 5 dans les avis Google. Il est loué pour ses incroyables récits sur l'histoire du mouvement cout et pour ses expositions régulièrement mises à jour.

Le prix d'entrée est de seulement 4 € pour les adultes et de 2 € pour les enfants de moins de 18 ans, ce qui en fait une attraction abordable pour ceux qui s'intéressent aux scouts et aux guides. Le Pfadfindermuseum est ouvert au public à des heures limitées le jeudi et le vendredi de chaque semaine et à d'autres moments sur rendez-vous.

Quels sont les musées "bizarres" les moins populaires d'Europe ?

Il faut quelque chose de spécial pour qu'un musée spécialisé enchante le grand public - et toutes les institutions ne l'ont pas.

Pour classer les sites, Stasher a sélectionné les 62 "musées les plus étranges" à partir d'une liste initiale de graines, puis a recueilli des avis Google moyens.

Le musée le moins bien noté de sa liste est le musée de la torture à Amsterdam, avec une note moyenne de 3,3 sur 5. La plupart des critiques du musée sont dues à la fois à sa petite taille et à l'absence d'expositions captivantes.

Le Musée des outils d'éclairage et de chauffage d'Istanbul est arrivé en deuxième position, avec un manque d'hygiène et de propreté mentionné dans les critiques négatives. Un duo berlinois du Museum of Unheard Things et du Museum of Gas Lanterns est venu ensuite.