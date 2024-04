Le coût d'une année sabbatique est un obstacle fréquent pour les personnes qui envisagent de faire une pause, mais il existe des moyens créatifs de le contourner.

Si vous rêvez d'échapper au stress du travail, vous envisagez peut-être de prendre une semaine de vacances ou un long week-end de repos.

Mais certains optent pour une solution plus ambitieuse.

Surnommées "mini-sabbatique", "année sabbatique" ou "mois sabbatique", ces pauses prolongées vont de la démission à la prise de congés, en passant par le travail à distance.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un concept entièrement nouveau, le bouleversement de la vie professionnelle provoqué par la pandémie a entraîné une nette augmentation du nombre de personnes qui remettent en question leur rapport au travail.

Pourquoi les travailleurs prennent-ils un congé sabbatique ?

Barry Kluczyk, un professionnel des relations publiques qui vit à Détroit, aux États-Unis, souhaitait depuis longtemps passer plus de temps à Seattle.

Mais ce n'est que lorsque Covid-19 l'a poussé à travailler entièrement à distance qu'il a pu enfin passer un mois entier là-bas, avec sa femme et sa fille.

"J'aurais aimé pouvoir le faire plus tôt", déclare-t-il.

Selon Kira Schrabram, professeur adjoint de gestion et d'organisation à l'université de Washington, de plus en plus d'entreprises proposent des pauses à leurs employés comme un moyen peu coûteux de remédier à l'épuisement au travail.

Elle fait partie des dirigeants du Sabbatical Project, qui vise à créer "une relation plus humaine avec le travail" en encourageant les congés prolongés.

"Les entreprises commencent à se rendre compte que l'épuisement professionnel est un problème", dit-elle.

L'attitude des Américains à l'égard des congés est très différente de celle des Européens, qui ont tendance à accorder plus d'importance aux vacances et au repos, explique Kira Schrabram, d'origine allemande.

Changer les idées reçues sur les voyages prolongés

Après un licenciement, Roshida Dowe voulait faire une pause avant de chercher un nouveau poste et a été frappée par le nombre de personnes qui s'étonnaient de sa décision de prendre le temps de voyager.

C'est alors qu'elle a décidé de se lancer dans le coaching de rupture de carrière.

Roshida Dowe s'est associée à Stephanie Perry, une spécialiste qui aide les femmes noires à interrompre leur carrière ou à partir à l'étranger, pour lancer ExodUS Summit, une conférence virtuelle et une communauté pour les femmes noires "intéressées par l'élaboration d'un plan de liberté de mouvement, de liberté financière et/ou de liberté de temps".

Gabrielle Henderson

ExodUS Summit fait appel à des experts pour aborder les questions pratiques liées aux voyages prolongés, telles que les finances, la sécurité et les soins de santé, ainsi que des sujets plus philosophiques comme la valeur du repos et la libération des traumatismes intergénérationnels.

"Lorsque j'accompagne des femmes qui souhaitent prendre un congé sabbatique, elles cherchent avant tout une forme d'autorisation", explique Roshida Dowe, qui s'est installée à Mexico dans le cadre de son changement de carrière.

Stephanie Perry a découvert le congé sabbatique pendant ses vacances au Brésil en 2014, lorsqu'elle a rencontré dans sa résidence des personnes qui voyageaient depuis plusieurs mois.

"J'étais persuadée que les personnes qui voyageaient à long terme étaient toutes des riches héritiers", explique Stéphanie Perry. Elle a fait des recherches sur les voyages bon marché et a trouvé des personnes qui réussissaient à voyager avec 40 $ (37 €) par jour.

Comment prendre une année sabbatique avec un budget limité ?

"Le coût est un obstacle courant pour les personnes qui envisagent de prendre une année sabbatique, mais il existe des moyens créatifs de contourner cet obstacle", explique Stephanie Perry.

"Mon travail de gardienne de domicile me laisse beaucoup de temps pour voyager", explique-t-elle. Elle donne des cours en ligne aux voyageurs qui souhaitent se lancer dans la garde de domicile.

Par ailleurs, des sites web tels que HomeExchange, Homelink et Holiday Swap mettent en relation des voyageurs désireux d'échanger leur domicile.

Ashley Graham a pris une pause dans son travail au sein d'une organisation à but non lucratif à Washington, D.C., et a planifié un voyage à travers le sud du pays. En chemin, elle a rendu visite à des amis qui ont pu l'héberger gratuitement.

"C'était un excellent moyen de renouer avec ma vie passée", explique Ashley Graham, qui s'est ensuite installée à la Nouvelle-Orléans après être tombée sous le charme de la ville pendant son congé sabbatique.

Quand le mini-sabbatique devient un mode de vie

Eric Rewitzer et Annie Galvin ont confié leur galerie d'art à San Francisco à deux de leurs employés, pour passer un été en France et en Irlande.

"C'était terrifiant", confie Eric Rewitzer, qui se décrit comme un bourreau de travail et un maniaque du contrôle. "C'était un énorme exercice de confiance".

À leur retour à San Francisco, il a vu sa ville différemment. Il avait l'impression que sa vie était déséquilibrée, qu'il travaillait trop et qu'il passait trop peu de temps dans la nature.

Ce changement de perspective a conduit le couple à acheter ce qu'il pensait être une simple maison de vacances dans les montagnes de la Sierra Nevada.

Cette maison est devenue leur domicile principal lorsqu'ils ont fermé leur galerie pendant la pandémie. Aujourd'hui, ils envisagent d'ouvrir un nouveau studio à San Francisco.

"On en revient toujours à la même chose : être prêt à prendre des risques", explique Eric Rewitzer.

Pour Gregory Du Bois, c'est une pause pendant ses études universitaires - pour travailler comme skieur à Vail, dans le Colorado - qui l'a incité à prendre de nombreux mini congés sabbatiques tout au long de sa carrière d'informaticien d'entreprise.

À chaque nouvel emploi, il négociait des congés prolongés, expliquant à ses supérieurs que pour donner le meilleur de lui-même, il avait besoin de pauses pour se ressourcer.

"C'est un tel mode de vie que je ne les vois plus comme un congé sabbatique", déclare Gregory Du Bois, qui a aujourd'hui arrêté l'informatique pour devenir coach de vie à Sedona, en Arizona. "Pour moi, c'est une régénération spirituelle".