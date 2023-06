Vol retardé ? Un exercice de l'OTAN en Allemagne pourrait en être la cause

Par Euronews Travel

Environ 800 vols sont déroutés chaque jour en raison de l'exercice "Air Defender" au-dessus de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas.

Un exercice massif de l'OTAN au-dessus du ciel européen pourrait retarder les vols des vacanciers cette semaine et la suivante.

L'alliance militaire multinationale a commencé lundi 12 juin son plus grand exercice de déploiement d'armée de l'air jamais organisé. Surnommée "Air Defender 2023", l'opération sera centrée sur l'espace aérien allemand jusqu'au 22 juin.

"Environ 800 vols seront réacheminés quotidiennement à la suite de l'exercice et des mesures associées", a déclaré l'organisme de gestion du trafic aérien Eurocontrol.

Les effets d'entraînement pourraient entraîner des retards importants à une période chargée de l'année, alors que les contrôleurs aériens européens ont du mal à gérer le boom post-pandémique des vols et que les autorités françaises sont en grève.

L'exercice de l'OTAN implique 10 000 militaires et 250 avions de combat de 25 pays, dont les États-Unis.

"Je sais qu'il pourrait y avoir des restrictions sur le trafic aérien civil", déclare Ingo Gerhartz, lieutenant général et inspecteur de l'armée de l'air allemande qui gère l'exercice. Mais, ajoute le chef de la Luftwaffe, "quand je vois le ratio, dix jours sur 365, pour qu'en fin de compte nous puissions encore vivre en paix et en liberté dans ce pays, je pense que c'est le bon signal que nous faut envoyer."

Voici ce que les manœuvres pourraient signifier pour votre vol d'été et ce qu'il y a derrière.

Où l'espace aérien européen est-il fermé ?

Le lieutenant en chef de l'armée de l'air allemande, le général Ingo Gerhartz lors d'une conférence de presse sur l'exercice militaire à Berlin, le 7 juin 2023 Markus Schreiber/AP

Air Defender 2023 a bloqué de vastes zones d'espace aérien aux avions civils - principalement, mais pas entièrement, au-dessus de l'Allemagne. Les pilotes professionnels doivent naviguer autour de trois "clusters" principaux :

- Nord, s'étendant dans l'espace aérien danois et néerlandais

- Est, proche des frontières polonaise et tchèque

- Sud (du Luxembourg le long de la frontière française, presque jusqu'au lac de Constance par la Suisse)

Chacune de ces zones est fermée ou fortement restreinte pour les compagnies aériennes civiles pendant plusieurs heures chaque jour, bien que l'exercice fasse une pause pendant le week-end du 16 au 17 juin.

Le cluster Sud pourrait avoir un impact particulièrement significatif sur de nombreux vols de vacances en provenance du Royaume-Uni, souligne l'expert en voyages Simon Calder pour le journal britannique The Independent.

Les départs de Londres vers Antalya en Turquie traversent normalement cette zone, dit-il, tout comme les avions de Manchester vers les îles grecques.

Quels aéroports et compagnies aériennes pourraient être concernés ?

Sur les 800 vols qui doivent être réacheminés, environ 300 verront leurs itinéraires prolongés de 110 km en moyenne, soit environ sept minutes de vol à vitesse de croisière.

Cela peut sembler peu, mais cela pourrait provoquer de sérieuses répercussions étant donné le réseau de vols finement réglé à travers l'Europe.

Les aéroports les plus fréquentés, comme ceux d'Heathrow et de Gatwick à Londres, sont confrontés aux plus gros problèmes d'horaires. Les heures d'équipage et les couvre-feux nocturnes signifient que tous les retards ne peuvent pas être absorbés.

Alors que les compagnies aériennes à bas prix comme Ryanair qui ont moins de 30 minutes de rotation entre certains avions à l'arrivée et au départ pourraient voir les retards s'accumuler le plus rapidement.

EasyJet, la plus grande compagnie aérienne de Gatwick, a cherché à rassurer les passagers sur le fait que "l'impact sur les opérations [sera] minime".

Le hub principal de Lufthansa à Francfort sera également limité par la fermeture de l'espace aérien du cluster sud.

En quoi consiste l'exercice de l'OTAN ?

"Cet exercice n'est dirigé contre personne", déclare le lieutenant-général Gerhartz. "C'est un exercice défensif pour montrer que cette alliance est capable de se défendre si elle le devait."

Les manœuvres des forces aériennes sont calquées sur un "scénario d'assistance de l'article 5 de l'OTAN" - qui fait référence à une situation dans laquelle un allié de l'OTAN est sous attaque armée.

Si la Russie, par exemple, devait attaquer une nation balte comme l'Estonie, l'OTAN "prendra les mesures qu'elle juge nécessaires pour aider l'allié attaqué". Ingo Gerhartz ajoute que la période de formation a été programmée pour se terminer avant le début des vacances scolaires d'été en Allemagne.