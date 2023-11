La France va-t-elle perdre son titre de deuxième pays le plus visité d'Europe ?

Ce concurrent européen a connu une augmentation de 70 % du nombre de visiteurs depuis la pandémie.

Si vous pensez que les destinations de vacances européennes ont été bondées cette année, vous avez tout à fait raison.

Avec un tourisme en plein essor tout au long de l'année 2023, le nombre de visiteurs en Europe a retrouvé les niveaux d'avant la pandémie.

En termes de dépenses, les voyages représentent 19 % de plus qu'en 2019, selon le WTM Global Travel Report récemment publié en association avec Tourism Economics.

Un pays en particulier a connu une augmentation stupéfiante du nombre de visiteurs et devrait remplacer la France à la deuxième place des pays les plus visités d'Europe en 2024, même s'il fait à la fois partie de l'Europe et de l'Asie...

Vous avez deviné ? Il s'agit de la Turquie.

La Turquie a enregistré une hausse de plus de 70 % du nombre de visiteurs.

Bien que le nombre total de visites en Europe ait baissé de 3 %, passant de 440 millions en 2019 à 428 millions en 2023, la Turquie a vu ses chiffres grimper en flèche.

Le pays a enregistré une hausse de 73 % du nombre de visiteurs par rapport à 2019.

Il surpasse ainsi les deux plus grands marchés européens, la France et l'Espagne, qui enregistrent respectivement une hausse de 33 % et de 31 % par rapport à 2019.

La Croatie, dixième marché de la région, se démarque également, avec 51 % d'augmentation en 2023 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Qu'est-ce qui explique l'essor du tourisme en Turquie ?

Avec la chute de la livre turque, les vacances en Turquie sont devenues plus abordables pour de nombreux voyageurs.

Le littoral du pays, avec ses eaux cristallines et ses stations balnéaires haut de gamme, est devenu une alternative plus économique à la Riviera italienne ou à la Côte d'Azur française.

Istanbul attire les visiteurs par ses quartiers animés et son architecture ottomane spectaculaire, tandis qu'Éphèse, sur la côte ouest, est une merveille antique aux monuments colossaux.

Au cœur de la Turquie, les visiteurs peuvent découvrir les paysages sculptés dans la roche de la Cappadoce depuis une montgolfière ou un hôtel troglodyte.

C'est aussi l'une des seules destinations européennes à ne pas avoir interdit les vols en provenance de Russie. Au total, 7 millions de Russes devraient visiter la Turquie en 2023, contre environ 5 millions en 2022.

Quel sera le pays le plus visité en 2024 ?

Le rapport du WTM prévoit que l'attrait de la Turquie se poursuivra en 2024 et qu'elle dépassera la France pour devenir le deuxième pays le plus visité d'Europe.

L'organisation prévoit une croissance continue pour l'Espagne, la France et la Turquie, dont la valeur augmentera respectivement de 74, 80 et 72 %.