Italie, France, Espagne : quel pays européen est le plus impacté par les pickpockets ?

Voici les pays où vous risquez le plus d'être victime de pickpockets, et comment vous pouvez vous en protéger.

Chaque année, des milliers de personnes vivent le cauchemar du vol de leurs objets de valeur à l'étranger. Les touristes sont souvent pris pour cible, car ils sont moins conscients de leur environnement.

Dans les zones très fréquentées et autour des attractions populaires, les voyageurs doivent être particulièrement vigilants pour éviter d'être victimes.

Quel est le pire pays européen pour les pickpockets ?

Les experts en comparaison d'assurance voyage de Quotezone.co.uk ont publié un rapport classant les pays européens en fonction du risque d'être victime d'un pickpocket.

L'entreprise a utilisé les commentaires des voyageurs pour calculer le nombre de mentions de vols à la tire, dans les cinq principales attractions touristiques de chaque pays.

La destination, où les voyageurs sont le plus susceptibles d'être victimes d'un vol à la tire est l'Italie, selon l'indice européen des vols à la tire de Quotezone.

Les visiteurs du Colisée, de la fontaine de Trevi et du Panthéon à Rome, du Duomo di Milano à Milan et de la Gallerie degli Uffizi à Florence ont mentionné le vol d'objets, dans 1 906 commentaires de voyage en ligne, en 2022.

Cela équivaut à 463 mentions de vols à la tire, pour chaque million de visiteurs des principales attractions touristiques italiennes. C'est la proportion la plus élevée de tous les pays européens.

La France arrive en deuxième position avec 283 mentions de vols à la tire, par million de visiteurs. Les cinq sites touristiques, contrôlés par Quotezone, se trouvent toutes dans la capitale, Paris.

Les Pays-Bas se classent au troisième rang de l'indice de vol à la tire.

Malgré la réputation de Barcelone en matière de vols à la tire, l'Espagne n'arrive qu'en sixième position. Les enquêtes ont enregistré cinq fois moins de mentions de vols, que l'Italie.

Les pays, où l'on signale le moins de vols à la tire, sont la République d'Irlande, avec 30 mentions par million de visiteurs, et la Pologne, avec 18 mentions.

Quels sont les meilleurs moyens de se protéger contre les pickpockets ?

"Le vol peut se produire n'importe où et les hauts lieux touristiques sont des endroits pratiques pour les criminels qui s'attaquent aux portefeuilles et aux sacs à main des vacanciers pendant qu'ils sont occupés à admirer les sites", affirme Greg Wilson, fondateur et directeur général de Quotezone.

"Les attractions emblématiques comme la Tour Eiffel à Paris et la fontaine de Trevi à Rome sont particulièrement populaires auprès des pickpockets car ils peuvent se déplacer plus discrètement parmi les foules".

Greg Wilson recommande aux visiteurs de laisser leurs objets de valeur, comme les bijoux, dans un coffre-fort à l'hôtel. Il suggère également de voyager avec un sac croisé sécurisé, dont la fermeture éclair permet de garder téléphones et portefeuilles en sécurité, ou même avec une ceinture porte-monnaie.

"Essayez de ne jamais laisser vos effets personnels sans surveillance, car les compagnies d'assurance voyage exigent des voyageurs qu'ils fassent preuve d'une 'prudence raisonnable', et pourraient rejeter les demandes d'indemnisation pour vol si les objets ont été laissés seuls", prévient-il.

"Il est également important de ne pas oublier de faire établir un rapport de police pour la perte ou le vol d'un objet, si vous avez été victime d'un vol à la tire, car cela permettra d'étayer la demande d'indemnisation de l'assurance", ajoute Greg Wilson.

Il est également conseillé de faire des copies des documents importants et de les stocker en ligne. Téléchargez une application "retrouver mon téléphone" et assurez-vous que toutes vos données sont sauvegardées, et que vos photos sont automatiquement téléchargées vers un espace de stockage en ligne, en cas de vol de votre téléphone.