Les sites historiques et protégés menacés par le tourisme de masse

Par Euronews avec AFP

Le gouvernement français cherche des stratégies pour étaler les fréquentations.

C'est l'une des destinations les plus célèbres de France... La plage d'Etretat et ses fameuses falaises attirent dix mille personnes par jour en haute saison... Une affluence qui fait peser une réelle menace sur l'environnement et sur l'existence même des falaises... Erosion, pollution, riverains et commerçants sont unanimes: il faut agir, et vite.

"Nous recevons environ 1,5 million de visiteurs par an. Sur ces 1,5 million, il y a 800 000 excursionnistes, des gens qui viennent juste visiter pour la journée et ne passent pas la nuit . Alors on aimerait changer ça et faire venir du monde en hiver, pour que le nombre de visiteurs soit étalé" explique Shaï Mallet, coprésidente de l'association Étretat Demain.

Le gouvernement français a présenté un plan pour contrôler l'excès de touristes dans des sites historiques et protégés, comme le Mont-Saint-Michel, l'île de Bréhat ou le parc national des Calanques.

Paris développe également d'autres moyens pour désengorger les sites les plus visités. L'un d'entre eux est un partenariat avec des "influenceurs", qui inciterait les touristes à sortir des sentiers battus. Car la France ne se résume pas qu'à Paris.