21 des 50 meilleurs hôtels du monde en 2023 se trouvent en Europe

Par Lauren Crosby Medlicott

La liste des 50 meilleurs hôtels du monde a été dévoilée, récompensant des hôtels de six continents pour leurs établissements exceptionnels et exemplaires.

Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, "The World's 50 Best Hotels" a dressé sa liste des 50 meilleurs hôtels du monde en 2023.

21 des établissements primés sont situés en Europe. Passalacqua, une luxueuse villa du XVIIIe siècle surplombant le lac de Côme en Italie, décroche la première place du classement, cette année.

Le classement est établi à partir des votes de 580 experts internationaux du secteur de l'hôtellerie et du voyage, avec une parité hommes-femmes de 50/50.

Près de la moitié des établissements primés se trouvent en Europe.

Londres a consolidé sa réputation de plaque tournante du tourisme mondial avec quatre hôtels - Claridge's (16e), The Connaught (22e), NoMad London (46e) et The Savoy (47e) - qui figurent sur la liste.

Deux autres hôtels britanniques ont également été récompensés. Gleneagles, en Écosse, s'est classé 32e après avoir également reçu le prix Art of Hospitality - une reconnaissance spéciale pour l'excellence des restaurants et des expériences gastronomiques.

L'hôtel Gleneagles, en Écosse, arrive en 32e position Gleneagles

The Newt, dans le Somerset, s'est classé 37e en recevant en plus le Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award, une récompense réservée aux hôtels de la liste qui répondent à tous les critères d'un établissement de charme.

Six des hôtels primés sont situés en France, dont quatre à Paris : Le Bristol (29e), La Réserve (31e), Cheval Blanc (34e) et l'Hôtel de Crillon (50e).

Les autres hôtels européens primés qui complètent la liste sont situés à Athènes, à Madrid et en Italie.

L'Italie abrite le meilleur hôtel du monde pour 2023

Le prix du meilleur hôtel du monde 2023 a été décerné au Passalacqua, situé sur le lac de Côme, en Italie.

Les 24 chambres de l'hôtel sont réparties dans trois bâtiments sur sept hectares de jardins en terrasses parfaitement entretenus, remplis d'oliviers, de mimosas, de roses et de magnolias.

La terrasse de l'hôtel numéro 1 de la liste Passalacqua

À l'intérieur de la villa du XVIIIe siècle, qui a appartenu au compositeur Vincenzo Bellini, l'artisanat italien est omniprésent.

Les fresques originales et les sculptures au plafond sont encore embellies par des miroirs dorés Passalacqua

Les fresques originales et les sculptures au plafond sont agrémentées de miroirs dorés, de portraits du XIXe siècle, de tables antiques laquées et de lustres de Murano.

La cuisine est simple et décontractée, et les clients se rendent souvent dans la cuisine pour discuter avec le chef, comme s'il s'agissait de leur maison privée.

"Toutes nos félicitations au Passalacqua pour avoir réussi à se hisser à la première place, deux ans seulement après son ouverture", a déclaré Tim Brooke-Webb, directeur général de The World's 50 Best Hotels.

Un hôtel de Hong Kong obtient la deuxième place

L'imposant Rosewood Hong Kong, situé dans le quartier des arts et du design de Victoria Dockside, avec une vue imprenable sur le port, s'est classé deuxième sur la liste.

Cet hôtel de 65 étages et de 413 chambres comprend 11 restaurants, un spa, une piscine et un centre de remise en forme, et est décoré avec une opulence moderne et discrète.

La vue depuis le Rosewood Hong Kong, deuxième sur la liste des 50 premiers Rosewood Hong Kong

L'Asie compte 17 autres établissements nominés pour le World's Best Hotels 2023, dont le Four Seasons Bangkok, l'Upper House à Hong Kong et l'Aman Tokyo, qui figurent également sur la liste.