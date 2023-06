Le service de chambre offre une expérience gastronomique personnalisée, mais certains clients peuvent pousser la suggestion plus loin.

Eau diététique, crème glacée fondue et bols de riz pour chiens servis directement dans les hôtels par le service de chambre... Quelques exemples de demandes inhabituelles commandées dans des hôtels relevés par le site de réservation hôtelièreHotels.com dans son "Room Service Report". Le bison, le poisson-souffle et l'eau bouillie en bouteille figurent également dans le top 10 des commandes étranges.

Selon près de 40 % des hôtels interrogés, la demande de service d'étage est en hausse. Pour répondre à cette évolution de la demande de la clientèle, de nombreux hôtels s'adaptent en proposant des menus de service d'étage originaux.

Quelle est la demande la plus populaire auprès du service de chambre ?

Le hamburger est devenu le plat le plus demandé, devançant le club sandwich classique. Après avoir interrogé des centaines d'hôtels sur les tendances mondiales, Hotels.com a constaté que les hamburgers représentaient 40 % des commandes. Plus de 55 % des hôtels ont signalé une augmentation des commandes végétaliennes - plus importantes que les commandes végétariennes ou sans produits laitiers.

Un tiers des visiteurs dépensent 116 euros par nuit pour le service d'étage

L'étude a également révèle qu'un tiers des voyageurs dépensent au moins 116 euros par nuit pour le service d'étage, l'heure la plus populaire pour le service d'étage étant entre 19 et 20 heures, soit peu ou prou l'heure du dîner.

Pour les hôtels les plus chics, il semble qu'aucune demande ne soit trop exagérée. Hotels.com a dressé une liste d'établissements où les visiteurs peuvent se livrer à des demandes étranges et amusantes auprès du service d'étage, souvent au détriment de leur porte-monnaie.

Pour 1 356 euros la nuit à l'hôtel Milestone de Londres, les clients peuvent s'offrir un concert privé du Royal Philharmonic Orchestra dans leur chambre. Des concerts privés aux pirogues privées : à l'InterContinental de Bora Bora, le service en chambre peut être livré sur le pont de votre villa surplombant l'eau dans une pirogue à balancier traditionnelle.

Certains hôtels proposent des services spécialement conçus pour les enfants. Le château d'Ashford, dans le Mayo, en Irlande, invite les clients à demander un majordome Lego, où les enfants et les adultes peuvent choisir parmi une sélection de jeux Lego qui seront livrés dans leur chambre sur un plateau d'argent.

C'est à l'hôtel Plaza de New York que l'on trouve l'une des commandes les plus célèbres : le sundae présenté dans le film Home Alone. Composé de 16 boules de glace entre des couches de garnitures. Une commande tout de même facturée 277 euros. L'hôtel Post Oak de Houston, au Texas, propose quant à lui un hamburger à 1 482 euros. Le Black Gold Burger est composé de 16 onces de bœuf Wagyu, de foie gras poêlé et de truffe noire, dans un pain brioché noir infusé de caviar et d'or 24 carats.