Ibiza n'est pas seulement un endroit où faire la fête : découvrez le côté tranquille de l'île

Si Ibiza est connue dans le monde entier pour sa légendaire culture de la fête, cette île magnifique présente une autre facette, plus calme, pour ceux qui n'aiment pas les boîtes de nuit, ou qui ont simplement besoin de faire une pause.

Evoquer des vacances à Ibiza, et ce sont des images de personnes faisant la fête dans les superclubs de l'île, dansant sur la plage et buvant au coucher du soleil, qui viennent en tête. Mais, il y a bien plus à découvrir, à Ibiza.

"Nous sommes une petite île de la Méditerranée, mais tout le monde nous connaît pour la 'fiesta', pour le clubbing, mais Ibiza est bien plus que cela", explique, à Euronews Travel, Vicente Marí Torres, président du Conseil de l'île d'Ibiza.

"Nous avons des plages magnifiques, des endroits à visiter pour découvrir les plus beaux couchers de soleil du monde, nous avons une culture reconnue par l'UNESCO, nous avons de la nourriture - et maintenant nous voulons attirer plus d'événements sportifs", ajoute VicenteMarí Torres

Selon Vicente Marí Torres, Ibiza est un endroit idéal pour pratiquer n'importe quel sport tout au long de l'année en raison de ses températures douces et de son beau temps. "Nous pouvons avoir entre 7 et 9 mois d'activité au lieu de 3 mois par an", précise-t-il.

En 2023, Ibiza a été le théâtre de plusieurs compétitions de cyclisme, de course à pied, d'aviron et de voile, et a accueilli le championnat du monde de triathlon multisport. L'année prochaine, à la fin du mois de septembre, elle sera l'hôte du championnat de l'Organisation des triathlètes professionnels.

"Nous voulons promouvoir l'île comme un endroit fantastique pour pratiquer n'importe quel sport", déclare Vicente Marí Torres. "Le sport est un moyen de découvrir Ibiza, et après une compétition, vous pouvez découvrir toute l'île, vous détendre, aller en discothèque, tout ce que vous voulez".

Les visiteurs peuvent trouver à Ibiza à peu près n'importe quel sport nautique, faire du yoga sur la plage, de l'équitation, du vélo ou de la randonnée. Les amateurs de padel, un sport de raquette devenu très populaire - et surtout en Espagne - trouveront de nombreux terrains de jeu, à Ibiza.

Alors que le sud-ouest de l'île est célèbre pour sa culture des clubs, le reste de l'île est calme, idéal pour bronzer sur la plage Canva

Quel est le côté le plus calme d'Ibiza ?

Le nord de l'île est plus calme que le sud-ouest, qui se concentre sur les boîtes de nuit et les bars.

"Si vous voulez vous détendre et vous immerger dans la nature, allez dans le nord", confie Vicente Marí Torres. "Si vous voulez faire la meilleure fête du monde, allez dans le sud-ouest de l'île".

Les traces de la longue et fascinante histoire d'Ibiza se retrouvent également partout sur l'île. De nombreuses civilisations sont passées par là, et la ville d'Ibiza a une histoire vieille de plus de 2 000 ans.

La Torre des Savinar est la tour de guet des pirates la plus célèbre de la ville, et elle vaut la peine d'être visitée pour son importance historique. D'autant plus que la visite ne coûte que 3 euros.

Ibiza est célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires Canva

Explorer en dehors de la scène festive

En matière d'activités sportives et de plein air, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix.

Du parachute ascensionnel à la plongée avec masque et tuba, en passant par le paddle board, les touristes peuvent découvrir la beauté des eaux vierges de l'île en s'y immergeant littéralement.

Comme le mentionne Vicente Marí Torres, Ibiza possède certains des couchers de soleil les plus spectaculaires au monde. Les endroits les plus connus pour observer le coucher du soleil sur l'île sont le Café Mambos et le Café del Mar, qui se trouvent directement sur la plage.

Les amateurs de culture pop et de cinéma apprécieront Amante, l'un des meilleurs cinémas en plein air du monde, où l'on peut regarder des films sous le ciel étoilé, bercé par le doux son des vagues qui s'écrasent sur le rivage. Consultez le site web pour connaître les séances les plus récentes.

Ne manquez pas non plus de visiter la vieille ville d'Ibiza, une citadelle fortifiée riche de 2 500 ans d'histoire, de rues pavées et de maisons anciennes en pierre blanche.

Et bien sûr, vous pouvez toujours profiter de la vie à la plage. Ibiza est connue pour ses longues journées ensoleillées, de sorte que ceux qui souhaitent se détendre au bord de la mer peuvent le faire dans les parties les plus calmes de l'île.