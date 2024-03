Le prix des voyages en train vous rebute ? Le directeur général de Rail Europe nous explique comment trouver la meilleure offre.

Rail Europe est une société basée à Paris, spécialisée dans la comparaison de tarifs et la vente de billets de train et de cartes d'abonnement pour les voyages en Europe.

Rien que l'année dernière, Bjorn Bender, directeur général de l'entreprise, a parcouru environ 75 000 kilomètres à travers l'Europe.

Pour lui, voyager en train "ne consiste pas à aller d'un point A à un point B, c'est une seconde maison. C'est mon bureau, où je peux vraiment travailler".

Depuis la pandémie de COVID-19, les services ferroviaires connaissent un regain d'intérêt, beaucoup de voyageurs préférant voyager plus près de chez eux et essayant de limiter les trajets aériens pour préserver l'environnement. La demande a augmenté dans le monde entier, et c'est quelque chose que Bjorn Bender a vu se refléter dans les ventes de billets.

"La demande de mobilité est énorme et augmente dans le monde entier", explique-t-il. "L'industrie ferroviaire est en pleine croissance - dans toute l'Europe et dans les services transfrontaliers, elle a augmenté d'environ 20 %".

Pour Rail Europe, 2023 a été "une année extraordinaire". Bjorn Bender explique que l'entreprise a enregistré une croissance des ventes de 66 % par rapport à 2022 et d'environ 75 à 80 % par rapport à 2019.

Malgré la demande, nombreux sont ceux qui pensent que les billets de train sont chers, ce que Bjorn Bender considère comme une erreur.

Il partage avec Euronews Travel ses connaissances d'initié sur la manière de réaliser les meilleures économies lors de la réservation d'un voyage en train.

Ne pas réserver directement les billets de train

Le premier conseil de Bjorn Bender est de ne pas réserver directement auprès des compagnies ferroviaires. Il compare cette expérience à la réservation d'un vol.

"En général, on ne réserve pas directement sur le site d'une compagnie aérienne - en tout cas, je ne le fais jamais. Je compare les prix sur Skyscanner ou Kayak, par exemple", déclare-t-il.

Les sites de comparaison, ou les sites qui proposent les prix des billets de plusieurs fournisseurs, offrent aux voyageurs le plus grand nombre d'options et la possibilité de choisir entre différents itinéraires et tarifs.

"Lorsque je veux voyager de Francfort à New York, je ne me soucie pas de savoir si je serai assis à bord d'un vol Delta, United ou Lufthansa", ajoute Bjorn Bender.

Il pense que cette attitude à l'égard de la réservation de voyages en train est en train de s'installer en Europe.

"Nous sommes de plus en plus présents dans cet environnement en Europe, avec des plateformes performantes, des acteurs comme nous, qui comparent les tarifs et donnent des suggestions basées sur les besoins individuels du voyageur", explique-t-il.

Réservez vos billets de train sept à douze semaines avant la date de votre voyage

Il est communément admis qu'en matière de voyage, plus vous réservez tôt, moins c'est cher. Mais, tout comme pour les voyages en avion, il existe généralement une fenêtre d'opportunité où les prix des billets de train sont les plus bas.

"Je dirais que réserver entre sept et douze semaines à l'avance est une bonne fourchette", conseille Bjorn Bender.

Les économies réalisées sur les billets dépendent également du lieu et du moment où vous souhaitez voyager. Il n'est pas surprenant que prendre le train un lundi matin soit plus cher qu'un mardi, et il n'est donc pas toujours réaliste de trouver une bonne affaire.

La plupart des compagnies ferroviaires proposent des programmes de fidélisation et des cartes d'abonnement. Canva

Prévoyez des arrêts sur votre itinéraire ferroviaire

Les liaisons sans escale sont certes plus rapides - et donc plus attrayantes - mais elles sont aussi plus chères.

"Si vous êtes prêt à changer de train une fois, vous aurez plus de chances de trouver un meilleur prix", explique Bjorn Bender.

C'est une pratique assez courante pour les billets d'avion, et il semble que les trains ne soient pas différents. En faisant quelques recherches, il est possible de trouver des correspondances faciles avec des temps d'attente relativement courts, de sorte que l'impact global sur votre voyage est minime, mais les économies peuvent être considérables.

Participez à des programmes de fidélisation et achetez des cartes de train et des cartes ferroviaires

"Les programmes de fidélisation, en particulier pour les services transfrontaliers, augmentent les chances d'obtenir de meilleurs tarifs", déclare l'expert.

Il en va de même pour les abonnements et les cartes de train. "Lorsque vous voyagez en famille pendant les vacances d'été, ces cartes vous permettent de voyager dans presque toute l'Europe pour quelques centaines d'euros pendant quatre semaines".

Bjorn Bender estime que la disponibilité et l'utilité des cartes et des abonnements ferroviaires sont encore sous-estimées en Europe.

"Il y a beaucoup d'opportunités, mais l'éducation, même pour les Européens, n'est pas encore très élevée. C'est à nous, les services d'accompagnement en ligne, qu'il incombe de diffuser toutes les informations et d'accompagner réellement les voyageurs, de l'inspiration au service après-vente".