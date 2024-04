Neuf des dix villes les plus agréables au monde pour marcher se trouvent en Europe. La vôtre fait-elle partie du classement ?

Une nouvelle étude révèle que les villes européennes sont parmi les plus agréables au monde pour les explorer à pied.

Préférez-vous laisser tomber la voiture de location pour partir à la découverte d'une nouvelle ville à pied pendant vos vacances ? Les villes européennes sont parmi les plus agréables à parcourir au monde.

Une nouvelle étude révèle que neuf des dix villes les plus agréables pour marcher se trouvent en Europe, avec Munich en tête de liste, suivie de près par Milan, Varsovie et Helsinki.

Le rapport du site web de comparaison des prix Compare the Market Australia a analysé les distances de marche, les notes de sécurité, les coûts des transports publics, ainsi que d'autres facteurs pour identifier les meilleures villes où l'on peut se déplacer sans voiture.

En dehors de l'Europe, seule Tokyo figure dans le top 10, juste devant Madrid, Oslo, Copenhague et Amsterdam, qui ont toutes obtenu d'excellents résultats.

Super accessible : Les gens se promènent à Madrid à "l'heure dorée" Robert Tjalondo via Unsplash

Les villes européennes arrivent en tête pour les sentiers de randonnée, la météo et la sécurité

Dans certaines villes, la voiture est la seule option pour se déplacer. Dans d'autres, il est plus facile de marcher, de faire du vélo ou d'utiliser les transports publics.

Pour aider les gens à trouver la ville idéale pour marcher, Compare the Market Australia a examiné huit facteurs individuels pour déterminer quelles sont les meilleures options.

Ils ont examiné 53 localités et les ont classées en fonction de leur aptitude à ne pas utiliser de voiture.

Pour chaque point, les localités ont reçu une note comprise entre 0 et 1, toutes les villes étudiées étant ensuite classées de la note la plus élevée à la plus basse.

Plus important encore, le nombre de sentiers de randonnée a été pris en compte, en fonction de la quantité répertoriée sur l'application AllTrails pour les itinéraires de randonnée. Amsterdam, Oslo et Helsinki ont obtenu des scores particulièrement élevés.

Découvrez à pied quelques-uns des plus beaux bâtiments d'Helsinki Tapio Haaja via Unsplash

Ont également été pris en compte le niveau de sécurité d'une ville, les précipitations mensuelles moyennes, les zones sans voiture et le pourcentage de résidents vivant à moins d'un kilomètre à pied d'établissements de santé et d'enseignement.

L'accent mis sur les espaces sans voiture faisait par ailleurs partie de la recherche, la disponibilité et le coût des transports publics et des pistes cyclables jouant un rôle à cet égard.

Au final, c'est Munich qui est arrivée en tête, grâce à son centre-ville largement piétonnier, au charme de ses bâtiments publics ornementaux et à ses vastes parcs.

Les données montrent que l'Europe est en très bonne position dans l'ensemble, le continent occupant 20 places sur les 53 villes analysées dans le monde.

Qu'est-ce qui rend les villes européennes si favorables à l'accès des piétons ?

Après Munich, c'est Milan, en Italie, qui figure sur la liste.

Elle s'est révélée être une ville particulièrement accessible aux piétons, 80 % de sa population vivant à moins d'un kilomètre des services de santé et d'éducation.

La métropole polonaise de Varsovie vient ensuite. Bien qu'elle compte 3,1 millions d'habitants, l'étude a révélé que le centre-ville est éminemment praticable, avec beaucoup de choses à voir le long du chemin.

Amsterdam est peut-être plus connue pour sa prolifération de bicyclettes, mais elle arrive tout de même en 10ᵉ position sur la liste, grâce à ses canaux facilement navigables.

Avec plus de 500 kilomètres de pistes cyclables, c'est un bon endroit pour vivre - ou visiter - si l'absence de voitures est plus importante pour vous que la facilité de déplacement à pied.

"L'examen des transports et des commodités est une étape cruciale de l'évaluation d'une maison potentielle ou d'une destination de vacances, explique Stephen Zeller, directeur général de Compare the Market. "Cela signifie qu'il faut examiner les liaisons de transport public et voir à quelle distance se trouve l'arrêt le plus proche, à quelle heure et à quelle fréquence il passe, et identifier les itinéraires que l'on peut emprunter à pied en toute sécurité.