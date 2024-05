Les destinations européennes ont pris des mesures similaires pour tenter de lutter contre le surtourisme.

Au Japon, une ville en a tellement marre des touristes qu'elle a construit une énorme clôture qui bloque la vue de l'attraction pour laquelle ils viennent : le célèbre mont Fuji.

Cette clôture de 20 mètres de long et de 2,5 mètres de haut est recouverte d'un filet noir, ce qui n'est pas la toile de fond la plus adaptée aux médias sociaux pour les selfies que les visiteurs viennent prendre en masse.

Fujikawaguchiko est connu pour offrir certaines des meilleures vues sur l'emblématique montagne japonaise. Mais les habitants en ont assez des touristes qui bloquent les trottoirs et arrêtent la circulation pour prendre la photo parfaite.

Des touristes prennent des photos devant la supérette Lawson, un lieu de photo populaire encadrant une vue pittoresque du mont Fuji en arrière-plan, le 30 avril 2024. Kyodo News via AP

L'un des endroits les plus prisés était l'extérieur d'une supérette Lawson, d'où une photo prise sous un angle particulier donnait l'impression que le mont Fuji était assis sur le toit de la supérette. Les touristes, pour la plupart des étrangers, ont même surnommé l'endroit "Mont Fuji Lawson".

"Kawaguchiko est une ville fondée sur le tourisme. J'accueille de nombreux visiteurs et la ville les accueille également, mais leurs manières sont inquiétantes", déclare Michie Motomochi, propriétaire d'un café servant des sucreries traditionnelles japonaises près du lieu de la photo.

Motomochi mentionne les déchets, le fait de traverser la route alors que la circulation est dense, d'ignorer les feux de signalisation et de pénétrer dans des propriétés privées.

Des ouvriers installent un immense écran noir sur un trottoir de la ville de Fujikawaguchiko, dans la préfecture de Yamanashi, au centre du Japon, le mardi 21 mai 2024. Kyodo News via AP

Où les touristes peuvent-ils prendre des photos du mont Fuji ?

Il existe néanmoins d'autres endroits où les touristes peuvent trouver leur bonheur.

La préfecture de Yamanashi, où se trouve également le sentier Yoshida, le plus populaire des quatre itinéraires permettant d'atteindre le sommet du mont Fuji, qui culmine à 3 776 mètres, a mis en place un système de réservation avant la saison d'escalade du mont Fuji de cette année, afin de réduire la surpopulation, les déchets et les risques pour la sécurité.

Selon le nouveau plan, seuls 4 000 grimpeurs seront autorisés à accéder au sentier par jour, moyennant un droit d'entrée de 2 000 yens (environ 18 euros), avec la possibilité de faire un don supplémentaire de 1 000 yens (environ 9 euros) pour la conservation pendant la saison d'escalade, qui commence le 1ᵉʳ juillet et dure jusqu'au 10 septembre.

Classé au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO en 2013, le mont Fuji était autrefois un lieu de pèlerinage.

Aujourd'hui, il est très prisé des randonneurs qui grimpent au sommet pour admirer le lever du soleil. Mais les tonnes de déchets laissés sur place, notamment des bouteilles en plastique, de la nourriture et même des vêtements, sont devenus un sujet de préoccupation majeur.

Où d'autres tentent-ils de lutter contre le surtourisme ?

Kawaguchiko n'est pas le premier endroit à essayer de récupérer son territoire des mains des touristes, mais c'est l'une des initiatives les plus audacieuses que nous ayons vues jusqu'à présent.

Toujours au Japon, le quartier des geishas de Kyoto a fermé certaines rues aux touristes à la suite d'un "mauvais comportement".

L'attraction touristique la plus populaire de Minorque, une petite ville aux maisons blanchies à la chaux, a instauré des heures de visite pour tenter de réduire le nombre de visiteurs.

Venise, l'une des destinations les plus populaires d'Italie, se bat depuis des années pour gérer les visiteurs, qui sont souvent plus nombreux que les résidents. Elle a récemment instauré une taxe pour les visiteurs d'un jour et interdit les haut-parleurs.