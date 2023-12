Le mode de vie de ces communautés japonaises sont définies par leurs cours d'eau naturels depuis des générations. Découvrez le bassin du fleuve Nagara et Kinosaki Onsen à travers les personnes et les lieux qui leur donnent vie.

Comment voyager tout en respectant mieux l'environnement ? La journaliste d'Euronews Anca Ulea explore cette question en visitant des communautés japonaises qui ont une approche durable de la nature.

Son périple débute dans le bassin du fleuve Nagara dans le centre du Japon. La région bordant le fleuve et ses affluents a été désignée par les Nations Unies comme un Système ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM), en raison de la relation complexe que sa population entretient avec le territoire.

Vivre avec le fleuve Nagara

Les habitants utilisent le fleuve pour irriguer leurs cultures, mais aussi comme source de nourriture. Mais ils lui rendent également la pareille en entretenant le cours d'eau, en prenant soin de l'écosystème environnant et en protégeant les espèces rares.

Anca Ulea rencontre l'un des pêcheurs locaux pratiquant une forme traditionnelle de pêche au filet de fond, appelée Sebari. En automne, la plupart des poissons ayu pêchés sont envoyés dans des écloseries pour que leur population puisse être maintenue l'année suivante.

Notre reporter goûte également à la cuisine locale de Gifu, riche en produits frais et en herbes médicinales.

Des onsen mystiques

L'étape suivante est Kinosaki Onsen. La ville a été construite autour de ses sources d'eau chaude naturelles ou onsen. De nombreuses auberges du village appartiennent à des propriétaires locaux et sont gérées par eux et dotées d'une architecture traditionnelle et d'une histoire riche.

S'immergeant totalement dans la culture locale, notre journaliste déambule, vêtue d'un yukata, dans un décor harmonieux et prend des bains dans les différents onsen, profitant d'un moment de détente, entourée de la beauté de la nature.

