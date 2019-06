Vers un record de chaleur en France, un mort en Espagne

Anxiogènes pour certains, les messages de prudence se multiplient. Car la France risque de battre son record de température, plus de 45 degrés pourraient être enregistrés. La ministre de la santé a recommandé l'annulation ou le report des sorties scolaires et des événements festifs et sportifs. Dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse, il est demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison. 76 départements sont en vigilance orange et pour la première fois, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône ont été placés en vigilance rouge.

"On s'attend à des températures particulièrement exceptionnelles dans l'arrière-pays méditerranéen, on pourrait dépasser, battre le record national qui est de 44,1°C" explique Christelle Robert, météorologiste.

Selon Météo-France, ce record de température date du 12 août 2003, il avait été enregistré dans le Gard.

Une grande partie de l'Europe est touchée par cette vague de chaleur intense et précoce.

En Espagne, la canicule a emporté un jeune de 17 ans qui serait justement mort d'un coup de chaleur en Andalousie selon les autorités. Et la situation risque d'être critique dans toute la Catalogne et en Cantabrie. Si à Madrid, c'est encore gérable, localement, des mises à l'abri ont été ordonnées, une cinquantaine de personnes ont même été évacuées. Un incendie a déjà ravagé 6 500 hectares dont une ferme d'élevage... Au total 20 000 hectares couverts de vergers, d'oliviers et de vignobles pourraient être affectés.