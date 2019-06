Sea-Watch : "La capitaine n'a rien lâché, elle nous a sauvés"

Épuisés mais soulagés, les 42 migrants du Sea-Watch 3 ont pu poser le pied au sol tôt ce samedi, après plus de deux semaines en mer.

Notre correspondante Giorgia Orlandi a rencontré Khadim Diop, un Sénégalais de 24 ans, qui a vécu l'enfer avant de débarquer à Lampedusa.

Parti de chez lui en septembre 2017, il a été arrêté en Libye un mois plus tard, avant d'être vendu comme esclave à des criminels. Ces derniers exigeaient 5 000 dinars de rançon pour sa liberté. Khadim a été frappé et électrocuté, avant de réussir à s'échapper en 2018. Il a rejoint Tripoli, où il a vécu pendant deux ans.

Après avoir tenté plusieurs fois la traversée de la Méditerranée, il a finalement été sauvé par le Sea-Watch 3 le 12 juin dernier.

Giorgia Orlandi : Comment c'était sur le bateau, les derniers jours ? On a entendu dire qu'il n'y avait plus rien à manger.

Khadim Diop : Non, il n'y avait plus de nourriture, il y avait seulement du couscous. Beaucoup de gens sont tombés malades. Ce n'était pas facile, mais grâce à cette femme, la capitaine, nous avons gardé espoir. Elle n'a rien lâché, elle était toujours courageuse et elle nous encourageait aussi. La seule chose dont nous avions peur, c'était de retourner en Libye. Mais elle nous disait toujours : "Non, ne vous inquiétez pas pour ça, je ne vous laisserai pas y retourner, vous allez entrer (en Europe)". Nous lui disons bravo, elle est gentille. On demande aussi à l'Union européenne de la féliciter, de l'encourager. Parce qu'elle a tout fait pour nous, elle nous a même sauvés quand des Libyens sont venus pour nous récupérer. Elle a dit non. Il y avait des clashs, mais elle a dit non."

Khadim Diop, 24 ans, secouru par le Sea-Watch 3.

Que penses-tu des autorités italiennes et de Salvini. Tu le connais ?

Oui, je connais Salvini, j'ai écouté ses discours et il a un peu raison parfois.

Il a un peu raison ?

Des fois, oui, parce qu'il veut qu'on répartisse (les migrants). Que l'Allemagne prenne sa part, que la France prenne sa part, que les autres prennent leur part. On ne peut pas tout lui laisser. Il y a la crise mondiale partout, ce n'est pas facile.

Tu as été vendu en tant qu'esclave en Libye. Combien de gens étaient avec toi ? C'est quelque chose de systématique là-bas ?

Bien sûr, c'est systématique. On était plus de 300 personnes. À Ben Walid (en Libye), tout le monde sait ça, c'est à ça que sert cet endroit : vendre des gens, prendre les Noirs. Pas les Noirs seulement, mais aussi les Égyptiens, les Tunisiens, tout le monde. On te cache dans une maison isolée puis on te met un par un dans différentes chambres, avec des téléphones. Il y a des câbles partout. Là, on te dit : "Appelle ta maman, appelle ton papa, pour qu'ils envoient de l'argent. Si tu ne fais pas ça, on va te frapper, on va te tuer". Si tu essayes de dire : "Non, je n'appelle pas", on commence à te frapper. Alors tu prends le téléphone. Dès que tu prends le téléphone, dès que tes parents ont décroché, on t’électrocute pour que tu cries. Quand tu cries, tes parents ont peur.