Amazon dans le collimateur de ses salariés

Un mouvement de contestation coordonné en Europe et aux Etats-Unis pour des milliers de salariés d’Amazon.... Ils profitent des journées de soldes "Prime Days" pour dénoncer leurs conditions de travail. En Allemagne, la grève contre "les promos sur le dos des salaires" a mobilisé "plus de 2 000" employés sur sept sites. En France, au Royaume-Uni, en Espagne, des rassemblements ont eu lieu.

Ils dénoncent les cadences jugées trop rapides, la surveillance des employés à travers des méthodes contestées de contrôle du temps de travail et des performances, ou la suppression des pauses, et le niveau trop faible de leurs salaires. Ils réclament aussi des conventions collectives de travail pour être un peu plus protégés.

En parallèle, à New York et à Seattle, des activistes ont dénoncé la collaboration présumée d'Amazon avec les services d'immigration américains qui expulsent les travailleurs clandestins : "Honte à Amazon et Jeff Bezos" scandaient-ils.