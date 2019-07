Ursula von der Leyen en visite à Zagreb en Croatie

La future présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, poursuit son tour des capitales. Elle s'est rendu à Zagreb en Croatie, et rencontré le premier ministre Andrej Plenkovic.

Elle a souligné que la Croatie est un modèle pour tous les pays qui aspirent à adhérer à l'Union européenne. Elle a promis de soutenir son adhésion à l'espace Schengen et à la zone euro.

La présidente élue de la Commission européenne, a plaidé mardi lors d'une visite à Zagreb pour un rééquilibrage de l'Union européenne (UE) afin qu'elle puisse faire face avec succès aux défis devant elle.

"Mon but politique est de rééquilibrer l'UE (...) entre l'est et l'ouest, le sud, le nord, les petits et les plus grands pays, les jeunes (pays membres, ndlr) et les anciens", a-t-elle déclaré à la presse avant un entretien avec le Premier ministre croate.

La Croatie, qui a rejoint l'UE en 2013, doit prendre la présidence tournante de l'union en janvier 2020.