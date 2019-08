La nouvelle réédition d'Apocalypse Now bientôt en salle

Éternel insatisfait, Francis Ford Coppola. Quarante ans après "Apocalypse Now", 18 après "Redux", une version allongée, le réalisateur américain replonge dans son film pour sortir "Apocalypse Now Final Cut".

Plus long que l'original, plus court que la réédition, ce nouveau film profite des dernières technologies de restauration dont la fameuse Dolby Vision, et d'une colorimétrie entièrement revue. Pour se rapprocher encore un peu plus de la vision que Coppola se faisait du film en 1979, il lui aura fallu plus d'un an de travail. S'il n'a supprimé aucune scène, il a coupé à l'intérieur de celles ajoutées dans la version de 2001.

Ce film a toujours été considéré comme inhabituel et très surréaliste. Mais j'ai pensé que c'était approprié pour ce dont il s'agissait. Et maintenant, ces styles apparaissent comme plus normaux, le public s'y est habitué. Il pourra voir, entendre et ressentir ce film comme je l’ai toujours rêvé, de la première explosion au dernier gémissement. Francis Ford Coppola Réalisateur

En salle mercredi prochain, "Apocalypse Now Final Cut" sera également disponible en Blu-ray dès le 28 août. À redécouvrir à l'intérieur de ce coffret, les deux premières versions ainsi que le documentaire "Aux cœur des ténèbres" sur le tournage du film.