Le festival "Al Dente" met la pâte à l'honneur

Le mardi, c’est spaghetti ! Et vendredi, vous aurez le choix entre cannelloni, raviolis, penne et autres macaronis. Le 25 octobre marquera en effet la journée mondiale de la pâte. À cette occasion, plus d’une centaine de chefs internationaux reconnus rendront hommage à la cuisine italienne et participeront au festival "Al Dente" en proposant une recette spéciale. Le chef Heinz Beck, trois fois étoilé au guide Michelin, a opté pour le thème "Je mange éthique", l’un des six sujets de réflexion proposés par les organisateurs de l'événement.

"C'est la définition même des pâtes, tout le monde les adore et chacun les fait à sa sauce. Et nous, nous sommes très heureux de pouvoir les préparer encore mieux", dit-il.

Comment les pâtes seront-elles fabriquées dans 30 ans ? Comment les mangerons-nous ? Comment peuvent-elles être bénéfiques pour notre santé ? Toutes ces questions ont été abordées lors du festival "Al Dente" qui a débuté le 18 octobre et se déroule sur huit jours.