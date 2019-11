Un nouveau "ben Laden" - un éléphant ! - traqué pendant des jours en Inde

Ben Laden n'est pas mort, et il vit dans le nord-est de l'Inde. Si cette simple petite phrase circulait sur les réseaux sociaux, elle pourrait peut-être convaincre les plus naïfs des internautes... Mais s'il s'agit d'une véritable information, il faut s'empresser de spécifier que ce "ben Laden"-là est un ELEPHANT mâle qui a été baptisé ainsi à cause de la terreur qu'il a semé dans l'Etat indien d'Assam. Il a même tué cinq villageois en octobre dernier mais contrairement au chef défunt de la nébuleuse terroriste Al-Qaïda, le pachyderme a été épargné.

Chasseurs, éléphants domestiqués, drones lancés à sa poursuite

Sa traque a duré des jours et a vraiment été épique à travers la forêt du district de Goalpara. Des équipes de chasseurs, épaulés par plusieurs de ses congénères, des éléphants domestiqués eux, se sont lancés à sa poursuite. Des drones ont même été utilisés pour essayer de le repérer. Finalement cerné, deux fléchettes bourrées de tranquillisants ont suffi à venir à bout de l'animal furieux. Mais il a fallu ensuite le lever - avec une grue ! - et le transporter dans une autre zone forestière où aucun village, hameau, habitation, n'est établi.

C'est en raison de la déforestation et parce que leur habitat naturel se rétrécit à vue d'oeil en Inde - il faut bien le souligner - que les pachydermes en viennent à migrer vers les régions habitées. Et voilà comment les choses tournent mal entre les hommes et les bêtes ! Pour cela, bien qu'il soit responsable d'homicides, disons "non prémédités", les autorités chargées de la faune sauvage ont décidé de laisser la vie sauve à l'éléphant "ben Laden". En espérant qu'il se rachètera une conduite...