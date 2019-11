"Gilets jaunes" : naissance d'un mouvement qui a déstabilisé le pouvoir

L'exécutif semble semble pris de court. Il réagit dix jours plus tard, le 10 décembre en direct à la télévision . Exit la taxe sur les carburants , Emmanuel macron promet une hausse du salaire minimum de 100 euros , une prime de fin d'année , le retour des heures supplémentaires défiscalisées, mais pas de l' Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pourtant l'une des principales demandes des "gilets jaunes". Le discours a du mal à convaincre dans une France qui ne se sent plus écoutée.

