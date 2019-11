L'agriculture de demain sera-t-elle sous-marine ?

Plus de No Comment

Les serres aquatiques qui accueillent les plantations contiennent 200 litres d'air et permettent de faire circuler de l'eau, des sels minéraux et un peu d'engrais. Certaines plantes telles que le basilic germent en 36 heures, deux fois plus vite que dans la nature. Cette installation, située sur la côte italienne à proximité de Noli est gérée en collaboration avec l'Université de Pise. L'objectif est de déterminer si ces plantes "aquatiques" ont des propriétés différentes de celles observées dans la nature.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.