Une maison entièrement recyclée en plein cœur du Caire

Plus de No Comment

Quatre ans après s'être lancé dans ce projet de maison recyclée, Taymour El-Hadidi peut enfin en profiter. Les deux étages, dans la grande ville du Caire, témoignent des années de travail acharné et d'innovation. Il a ramassé blocs de béton, briques rouges et bouteilles de verres pour les murs, le plafond, et même les lits de la maison. Un pneu de tracteur lui sert de fenêtre.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.