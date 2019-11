Hong-Kong : élections locales ou référendum officieux ?

Interrogé sur le système politique de l'ancienne colonie britannique, M. Cheung, 73 ans, déballe son opinion d'une traite : "Officiellement nous avons un pays, et deux systèmes, comme on dit. Mais c'est juste une grande phrase, de la poudre aux yeux. Je pense qu'il faut se mobiliser pour voter pour la démocratie, car c'est un premier pas vers le suffrage universel généralisé."

