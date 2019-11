Récemment, de nombreuses manifestations ont eu lieu en Europe, notamment en Espagne , en France ou en Belgique pour attirer l’attention sur ce problème. A l'occasion du 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des journalistes d'Euronews évoquent la situation dans leur propre pays : France, Allemagne, Irlande, Italie, etc. et les manques de moyens, financiers ou légaux, qui souvent ralentissent la lutte contre ces violences.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.