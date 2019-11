Les électeurs hongkongais du côté des manifestants

"Cela veut dire que les électeurs ne sont pas satisfaits de la façon dont le gouvernement gère les protestations jusqu'ici. Surtout au cours de ces cinq derniers mois, la brutalité policière est en fait exagérée, je pense. Et je pense que les habitants de Hong Kong devraient vraiment, vraiment, vraiment tirer parti de ce résultat pour demander plus de démocratie à l'avenir" explique Kelvin Lam, élu d'un conseil de district.

Ce dimanche, plus de 71 % des électeurs sont en effet allés voter et ont élu une grande majorité de candidats pro-démocrates dans les 18 conseils de districts de Hong Kong. Des élections locales habituellement dominées par des candidats favorable à l'exécutif aligné sur Pékin.

