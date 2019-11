Des lunettes biodégradables en marc de café

"C'est une très bonne idée", dit une cliente. "Plutôt que d'avoir des lunettes en plastique, on a des montures biodégradables. C'est une opportunité en plus de préserver l'environnement, partout dans le monde."

"Plus de 2,5 milliards de tasses de café sont bues dans une journée dans le monde. En fait, c'est une énorme quantité de résidus de café qui n'est pas utilisée et donc tout simplement gaspillée. C'est une énorme quantité de matière disponible pour la confection de n'importe quel objet. Pour ma part, j'ai décidé de commencer avec des lunettes de soleil", indique l'opticien Max Gavrylenko.

Les lunettes sont noires, comme la couleur du café, et en ont même son odeur. Une nouvelle preuve qu'on peut recycler des déchets et se passer de plastique.

