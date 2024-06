Eurochambres et la Confédération européenne des syndicats tirent les leçons du scrutin continental.

Les représentants européens des entreprises et du monde syndical saluent le succès électoral des partis du centre politique lors des élections européennes. Pour ces organisations, ce nouvel hémicycle est l'occasion de repenser le Pacte vert pour le rendre plus juste.

Selon Eurochambres, qui représente les chambres du commerce et de l'industrie, l’UE doit se concentrer sur la direction qu’elle compte donner au Pacte vert.

"L'un de nos messages forts au nouveau membre du Parlement de l'Union européenne et aux nouvelles institutions est que nous devons ralentir avant de commencer à introduire une nouvelle législation", explique Ben Butters, directeur d’Eurochambres.

Pour Eurochambres, l'UE doit dépasser ses faiblesses dans des secteurs critiques comme la production manufacturière et les technologies propres. L’organisation appelle à renforcer le marché européen pour consolider l'autonomie de l'Union européenne. L'association estime que les entreprises et l'industrie sont actuellement en mode survie.

"Nous devons nous attaquer aux défis structurels fondamentaux que les entreprises rencontrent, en particulier dans les secteurs manufacturiers : les coûts de l'énergie, l'accès aux matières premières, l'accès aux approvisionnements en général", précise Ben Buttlers.

De leur côté, les syndicats rappellent que pendant la campagne ils ont plaidé pour que le coût de la vie soit une priorité du prochain cycle politique. L'adaptation de la main-d'œuvre aux défis de l'intelligence artificielle est l'un des enjeux des années à venir.

Si La Gauche et les Verts ont perdu des sièges dans le nouveau Parlement, il reste cependant une majorité pour faire avancer l'agenda social. Mais "la chose la plus importante est de ne pas conclure d'accords avec l'extrême droite. C'est la chose la plus importante parce qu'on ne peut pas leur faire confiance et qu'à chaque occasion, par le passé, ils ont voté contre les travailleurs et leurs intérêts", insiste Esther Lynch, secrétaire confédérale de la Confédération européenne des syndicats (CES).

Si la politique migratoire a dominé les discours tenus par l'extrême droite, pour la CES, la population vieillissante de l'Union accentue le besoin de faire appel à des travailleurs étrangers qui doivent être protégés pour ne pas être exploités.

"Les travailleurs migrants sont très souvent victimes d'exploitation de la part d'employeurs peu scrupuleux. Nous devons nous assurer que tous les travailleurs sont couverts par des conditions d'emploi équitables. Que tous les travailleurs, peu importe d'où ils viennent ou quel travail ils font, peuvent adhérer au syndicat et négocier des salaires équitables", souligne Esther Lynch.

Concernant l'avenir du Pacte vert, la Confédération européenne des syndicats souhaite plus d'investissements sociaux et une nouvelle directive sur la transition équitable.