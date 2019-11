L'école des Pères Noël est à Londres

Plus de No Comment

Les Pères Noël à Londres retournent à l'école pour parfaire leur enseignement avant les fêtes. Ils apprennent à dire " Joyeux Noël " en plusieurs langues et à réciter les noms de tous les rennes qui tirent le traîneau du Père Noël. Ils doivent connaître les meilleurs jouets pour 2019 et, surtout, savoir comment répondre aux questions des enfants.

