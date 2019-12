Le gouvernement français se prépare à la mobilisation contre la réforme des retraites

Le gouvernement lance des signaux d'ouverture aux grévistes, mais en même temps de fermeté. Dans le journal du dimanche, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin prévient : "La réforme se fera". Sa méthode : "beaucoup d'écoute" et "beaucoup de courage" pour répondre au "paradoxe" des Français.

Enfin, troisième point envisagé, qui cristallise les tensions : la mise en place d'un âge-pivot . Pour faire simple, si les salariés prennent leur retraite à l'âge légal de 62 ans (âge actuel de départ) , ils seraient amputés d'une décote. Ceux qui attendent 64 ans , et qui prolongent leur activité au-delà, bénéficieraient d'une majoration. Objectif : inciter à travailler plus longtemps .

Deuxième évolution majeure : la méthode de calcul. Jusque là, le montant des pensions était déterminé sur la base des 25 meilleures années pour les salariés du privé et sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires . Désormais, les points sont pris en compte dès le premier jour de travail. Les salariés dont les carrières connaissent des hauts et des bas craignent donc d'être pénalisés.

