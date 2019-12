euroviews : le zapping des rédactions d'euronews

L'équipe espagnole revient sur cet impressionnant rassemblement féministe à Santiago, la capitale du chili. Des milliers de femmes ont entonné le désormais célèbre hymne militant "Un violeur sur ton chemin". Une performance créée fin novembre à Valparaiso pour dénoncer les violences faites aux femmes. Cet hymne est devenu viral sur le web et a été repris depuis dans plusieurs villes du monde comme Londres, Paris, ou New York.

