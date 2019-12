Inde : suspectés de meurtre et de viol, ils sont abattus par la police pendant la reconstitution

Alors que la sœur de la victime expliquait : "les coupables ont eu ce qu'ils méritaient et j'en suis très heureuse. je pense que cela servira s'exemple et que personne ne pensera plus à commettre de tels actes."

"Je voudrais remercier et féliciter le gouvernement de Telangana, la police et tous ceux qui m'ont soutenu. L'âme de ma fille peut désormais reposer en paix" a déclaré son père à la télévision.

