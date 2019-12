Mexico : unies contre les féminicides

Unies pour exiger des excuses. Ces militantes féministes se sont rassemblées vendredi sur la place principale de Mexico, pour dénoncer le comportement de joueurs de l’équipe professionnelle de football de la capitale mexicaine, le Club America. dans une vidéo on voit de jeunes joueurs tourner en dérision l’hymne féministe intitulé "un violeur sur ta route". Un hymne pour dénoncer les violences faites aux femmes et les féminicides dont les chiffres font froid dans le dos.

