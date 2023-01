Espagne : les bracelets de contrôle efficaces dans la lutte contre les violences faites aux femmes

En Espagne, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi contre les violences sexuelles, le bracelet anti-rapprochement connaît une nouvelle impulsion. Selon le ministère de l'Egalité , le dispositif de surveillance est mis en place à la demande des victimes. Elles peuvent l'obtenir en moins de 24 heures sur décision de justice dès que leur agresseur sort de prison. Plus de 200 délinquants sexuels ont vu leur peine réduite en Espagne depuis octobre dernier et 18 sont sortis de prison plus tôt que prévu.

La loi connue sous le nom de "Seul un oui est un oui" et qui introduit l'obligation d'un consentement explicite, est entrée en vigueur le 7 octobre dernier. Mais depuis le mois de décembre, l'Espagne fait face à une recrudescence de féminicides.

Ce bracelet anti-rapprochement a prouvé son efficacité depuis sa mise en place en 2009, puisqu'aucune utilisatrice de ce service n'a été depuis assassinée par son partenaire ou ex-partenaire.

Ces bracelets de contrôle sont des dispositifs qui géolocalisent à la fois la victime et l'agresseur et envoient une alerte lorsque ce dernier franchit le périmètre imposé. Actuellement, plus de 3 000 bracelets sont actifs en Espagne.