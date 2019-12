Pearl Harbor : cérémonie du souvenir 78 après le bombardement japonais

Moins de 200 survivants des attaques à Hawaï étaient encore en vie en 2016. L'attaque de Pearl Harbor reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire des Etats-Unis et synonyme de désastre national. Chaque année le drapeau est mis en berne le 7 décembre.

